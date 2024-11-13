Губернатор Василий Анохин поздравил смоленских футболистов

За успехами футболистов всегда стоит тяжелый труд большой команды. Сегодня Губренатор смоленской области Василий Анохин поздравил спортсменов с высоким результатом на первенстве Союза Федерации футбола «Центр».

В турнире принимали участие 19 команд из городов по всей России. Дебютанты из команды «Университет спорта» завоевали бронзу на прошедших соревнованиях, отстав от второго места всего на 1 очко. За нашу команду выступали исключительно воспитанники смоленских спортшкол – ЦСКА, СШОР-5 и студенты СГУС. Вместе с президентом Союза Федераций футбола «Центр» Эдуардом Евгеньевичем Малым вручили ребятам долгожданный кубок и медали.

Поклонники смоленского футбола знают, что наш регион достигал в нём высочайших результатов. Игры легендарных клубов «Искра» и «Кристалл» собирали всех любителей спорта, а шум болельщиков на них был слышим по всему городу. Смоляне становились чемпионами РСФСР, добивались права играть в полуфинале розыгрыша Кубка Советского Союза, и благодаря своему неуступчивому характеру побеждали таких грандов, как московские «Спартак» и «Локомотив», минское и тбилисское «Динамо». Наша задача сегодня – создать условия и возможности для новых побед.

– В текущем году обновляем 6 стадионов в области. Сейчас работаем над тем, чтобы два из них соответствовали требованиям Российского футбольного союза. Это позволит Смоленску принимать домашние матчи в рамках многих официальных соревнований, – рассказал о перспективах Василий Николаевич Анохин и добавил:

– В Год семьи не могу обойти стороной важное событие, которое произошло сегодня во время встречи с нашими футболистами. Полузащитник Максим Ковалёв и Виктория Сесилятина решили стать мужем и женой. Совет да любовь!

