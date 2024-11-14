Платформизация отраслей

Министерство промышленности и торговли Смоленской области информирует о том, что до 17 ноября 2024 года можно подать заявку на отбор передовых решений и проектов, реализация которых влияет на достижение национальных целей развития России, а именно на сайте АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по ссылке: Платформизация отраслей .

Данный проект «Платформизация отраслей» состоит из 4-х направлений: