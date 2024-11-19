Старт для предпринимателя

И.о. заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области – председателя комитета по экономике О.М. Дудник провела рабочую встречу с представителями бизнеса, самозанятыми гражданами, а также физическими лицами, заинтересованными в начале осуществления предпринимательской деятельности, в целях информирования о существующих мерах поддержки и преимуществах нахождения в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.



В режиме диалога начальник отдела по сельскому хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области С.В. Казанова обозначила ряд направлений для поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе рассказала о заключении социальных контрактов, о преимуществах нахождения в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также уделила особое внимание грантовой поддержке субъектов МСП «Первый старт».



Подводя итоги, Оксана Михайловна подчеркнула необходимость дальнейшего взаимодействия Администрации района с предпринимательским сообществом.