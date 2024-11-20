Губернатор Василий Анохин встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко

Всестороннее усиление сотрудничества с регионами Беларуси – это один из ключевых приоритетов политики Смоленской области. Дальнейшие векторы укрепления взаимодействия с сопредельным братским государством обсудил Губернатор Василий Анохин с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.

В повестке рабочей встречи было много вопросов. Один из ключевых – наращивание торгового оборота. Сегодня в ходе переговоров поставили перед собой задачу – увеличивать его объем и дальше. Потенциал в этом направлении большой и нужно активизировать совместную работу с белорусскими коллегами.

Еще одна тема совещания – создание центра Минского автомобильного завода по производству и обслуживанию специальной и коммунальной техники. Реализация проекта будет максимально поддержана всеми заинтересованными сторонами. Также договорились наращивать кооперационные связи между нашими промышленными предприятиями.

Большие перспективы укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве. Товарооборот в этой сфере сейчас устойчиво растёт. Важным совместным в АПК проектом станет создание селекционно-семеноводческого центра льноводства. Также прорабатывается с «Бобруйскагромашем» вопросы открытия в нашем регионе производства сельхозтехники, которая будет востребована смоленскими аграриями.

Кроме расширения экономического сотрудничества, мы наращиваем взаимодействие в гуманитарно-культурной сфере и спорте. Так, в этом году впервые провели в Смоленске Форум молодых историков Союзного государства, реализуем проект «Под одним небом», объединивший более 10 тыс. активных ребят из наших стран. Смоленский хоккейный клуб «Славутич» стал первой командой, представляющей Россию в Экстралиге открытого чемпионата Республики Беларусь.

– Благодарю Александра Григорьевича за приглашение и встречу, которая стала еще одним значимым шагом в дальнейшем укреплении сотрудничества Смоленской области и Беларуси! Наша команда, следуя образцовому примеру дружеских отношений между главами наших государств, продолжит выстраивать такие же тесные, открытые и добрососедские отношения с коллегами из белорусских регионов, – высказался Губернатор В.Н. Анохин.