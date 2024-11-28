В городе-спутнике Смоленской АЭС при поддержке атомной отрасли создана студия детского анимационного фильма

В Доме детского творчества Десногорска открылась уникальная студия мультипликации. На реализацию образовательного проекта город получил от атомной отрасли грантовую поддержку в размере полутора миллионов рублей, став серебряным призером в рейтинге муниципалитетов «Школы Росатома» по итогам 2023 года.

«Открытие студии – знаковое событие, у ребят стало еще больше возможностей получить полезные навыки, которые пригодятся в жизни. Мультипликация, сочетающая в себе искусство, технологии и творчество, — идеальный вариант для интеллектуального и личностного развития. Желаю юным аниматорам вдохновения и успехов», – подчеркнул глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Студию оснастили современным оборудованием, эргономичной мебелью и всеми необходимыми материалами для создания мультфильмов. Теперь у ребят есть вдохновляющее и комфортное рабочее пространство, где можно с успехом готовиться для участия в международном проекте «Территория успеха: мультиКЛИПация», который ежегодно проходит при поддержке госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС».

Муниципальный координатор «Школы Росатома», инициатор и вдохновитель проекта Татьяна Кужаниязова с нуля освоила премудрости анимации на курсах и готова учить детей воплощать на экране креативные идеи. Совсем скоро юные десногорцы начнут знакомиться с разными техниками – от классической рисованной до современной компьютерной, работать с цветом и композицией, пробовать себя в роли сценаристов, художников, дизайнеров, режиссеров, монтажеров, озвучивать своих персонажей.

«Может быть, для кого-то наша студия откроет путь в профессию, но это не самоцель, — уверена муниципальный координатор «Школы Росатома» Татьяна Кужаниязова. – Главное – дать ребятам возможности выражать через творчество свои мысли и чувства, пробовать новое и мечтать. А что может быть важнее, чем детские мечты и вера ребенка в свои силы, которая укрепляется достижениями и успехами?»

Ребята, присутствовавшие на открытии студии, с интересом рассматривали кабинет с мебелью в оранжево-серых тонах «Школы Росатома» и делились своими желаниями. Кто-то хочет сделать мультфильм про космос и роботов, кто-то мечтает оживить героев из русских народных сказок.

«Я уже чуть-чуть умею делать мультики, рисовать и лепить из пластилина героев, управлять ими и снимать на видео. Нравятся старинные сказки, раньше мама их читала и увлекла меня. Хочу научиться большему, набраться опыта и создать мультфильм про Ивана Царевича и золотые яблоки, а еще про Мойдодыра», – рассказал юный десногорец Илья Дюндин.

Создание возможностей для молодежи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС