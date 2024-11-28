Записаться к нотариусу можно через госуслуги

Минцифры России совместно с Федеральной нотариальной палатой реализует в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) сервис записи на прием к нотариусу (далее – Сервис).На сегодняшний день Сервисом воспользовались более 80 тысяч человек, оценка гражданами качества работы Сервиса составляет 4,7 баллов из 5 возможных. 90% нотариусов страны подключены к электронному календарю Нотариуса.Среднее количество записей через Единый портал составляет около 2,5 тысяч в неделю, однако, несмотря на рост количества обращений к нотариусу через Единый портал, доля записавшихся на прием к нотариусу с использованием Сервиса составляет менее 1% от общего количества обращений к нотариусу.В связи с этим просим оказать содействие в популяризации Сервиса