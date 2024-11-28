﻿Специалисты Смоленской АЭС признаны лучшими в компетенции «Электромонтаж» на Международном чемпионате «Хайтек-2024»





Сотрудники Смоленской АЭС принесли золотую медаль в копилку госкорпорации «Росатом» на XI Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек-2024». Ведущий инженер отдела технической диагностики Анатолий Груздев вместе со своим экспертом-компатриотом, ведущим инженером цеха вентиляции Антоном Давыдовым стали лучшими в компетенции «Электромонтаж».

«Хайтек» – крупнейшая в России площадка для профессионального роста инженеров и рабочих, готовых искать новые решения для развития отечественной промышленности. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал участников чемпионата промышленной элитой страны, которая кует ее технологический суверенитет.

«Находиться на таком чемпионате, соревноваться с лучшими из лучших – уже победа. А оказаться на первом месте – победа вдвойне. Я поздравляю наших специалистов, которые показали всю свою силу, серьезную подготовку, настрой, ставить перед собой амбициозные цели и достигать их. Молодцы, отличный пример профессионализма и ответственности за результат! – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Золото «Хайтека» – это вклад в общее дело отрасли».

В чемпионате приняли участие более 500 сотрудников из 15 крупнейших компаний России. Участникам предстояло за три дня в условиях жесткого временного регламента и под пристальным вниманием экспертного сообщества выполнить сложнейшие задания – с нуля создать готовый продукт. В компетенции «Электромонтаж» необходимо было спроектировать и смонтировать электроустановку, включающую пять видов кабеленесущих систем, спроектировать принципиальную и монтажную электрические схемы, осуществить трассировку и расключение кабеля, разработать программу для программируемого реле и сенсорной HMI-панели оператора, провести приемо-сдаточные и пусконаладочные работы.

Победа далась нелегко, ведь среди конкурсантов было много достойных соперников. Услышав свое имя на церемонии награждения, Анатолий Груздев испытал целый спектр эмоций – от восторга до чувства полного удовлетворения.

«Этот момент навсегда останется в памяти, как одно из самых ярких событий моей жизни. Чемпионаты дают шанс не только проявить профессиональные навыки, но и вывести их на качественно новый уровень. Я советую всем верить в себя, не бояться принимать вызовы, почувствовать себя частью этого масштабного движения, заряженного мощной атмосферой мотивации и вдохновения. Успех вдохновляет не бояться выходить за пределы своих возможностей, продолжать развитие, изменять подходы к рабочим процессам на производстве», – подчеркнул победитель чемпионата, ведущий инженер отдела технической диагностики Смоленской АЭС Анатолий Груздев.

Чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проводится с 2014 года в Екатеринбурге. «Росатом» традиционно занимает ключевое место среди партнеров «Хайтека». В 2024 году конкурс впервые проводился полностью по российским методикам.

Постоянный профессиональный рост сотрудников и внедрение инноваций создают необходимые условия для укрепления лидерских позиций в атомной индустрии и формирования технологического суверенитета страны. Привлечение в атомную отрасль талантливых молодых кадров – один из важнейших приоритетов госкорпорации «Росатом». Как отметил на недавней встрече с Президентом России глава госкорпорации Алексей Лихачёв, до 2030 года «Росатом» планирует принять на работу свыше 370 тысяч новых сотрудников, в том числе для развития новых производственных направлений.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС