Музейное занятие «Мы вместе»

В жизни человека, да и в истории целой страны, бывают такие периоды, когда взаимопомощь и взаимная поддержка особенно остро необходимы. Занятие-тренинг «Мы вместе» — это та небольшая лепта, которую музей хотел бы внести в дело поддержки семей участников СВО.

Мероприятие разработано и проводится при поддержке социального координатора филиала государственного фонда «Защитники Отечества»по Смоленской области в г. Сафоново Сиротенко Елены Владимировны.

Первыми участниками тренинга стали ученики начальных классов школы №9 в сопровождении преподавателя В.С.Счастливой, а также заместителя директора по учебно-методической работе школы №9 Н.Н.Фирстовой, которая и стала идейным вдохновителем этой первой встречи.

Ведущая тренинга — дипломированный психолог с опытом работы в образовательных учреждениях Светлана Владимировна Свириденкова.

Небольшие и увлекательные задания тренинга выполняют большую и серьезную цель: помогают преодолеть стрессовые состояния, действуют как профилактика возможным переживаниям, социализируют, развивают чувство поддержки и ответственности.

Тренинг «Мы вместе» проводится по предварительной записи. Бесплатно для семей участников СВО. Приглашаем в гости!Текст и фото https://vk.com/public194309207?w=wall-194309207_1076