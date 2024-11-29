Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях

– За 10 месяцев текущего года в Смоленской области заболевание ВИЧ-инфекцией было лабораторно подтверждено у 194 обследуемых, из них 165 – постоянные жители Смоленской области. С максимальной частотой антитела к ВИЧ выявлялись у лиц в возрасте 31-40 (40,1%) и 41-50 (35,2%) лет. Всего в Смоленской области диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен 2 179 пациентам, из них 1 955 (89,7%) пациентов получают антиретровирусную терапию, – говорит кандидат медицинских наук, заведующая отделом профилактики ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД», врач-эпидемиолог Галина Крутилина.

Важно понимать, что на сегодняшний день диагноз «ВИЧ-инфекция» – не приговор, если вовремя установлен диагноз и пациент постоянно принимает назначенные врачом специальные (антиретровирусные) препараты.

Напомним, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией. Сейчас половой путь инфицирования – самый распространенный в передаче ВИЧ, на его долю приходится 71,4% от числа новых случаев заражения, а среди женщин – 90,8%. С высокой вероятностью заражение происходит при инъекциях наркотиков общими шприцами и в результате сопряженных с ними манипуляций — промывании шприцев и заборе раствора запрещенных веществ из общих ёмкостей. ВИЧ-инфицированная мать может передать вирус ребенку во время беременности, в родах и при кормлении грудью.

Помните, что для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией достаточно отказаться от употребления наркотиков и пользоваться презервативом во всех случаях, когда ВИЧ-статус полового партнера является положительным или неизвестен.

Всем, кто продолжает практиковать рискованное поведение, нужно ежегодно обследоваться на ВИЧ. Пройти бесплатное, при желании анонимное, обследование на ВИЧ всегда можно по рабочим дням (с понедельника по четверг – с 8:30 до 15:00, в пятницу – с 8:30 до 12:00)

в ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» (ул. Фрунзе, д. 40, тел. – 271-035).

Кроме того, в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2024 года, в городе Смоленске запланировано проведение уличных акций «Остановим СПИД вместе!», в рамках которых будет проходить информирование населения о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, добровольное бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с до- и после- тестовым консультированием, распространение тематических информационных материалов:

– 29 ноября 2024 года с 12-00 до 16-00 на парковке ТРЦ «Макси» по адресу: г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 35А;

– 3 декабря 2024 года с 12-00 до 15-00 на площади напротив Торгового центра «ЦУМ» по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.°17.