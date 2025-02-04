В России сформировался запрос на социальных архитекторов



В России стартовал конкурс социальных архитекторов с целью поиска лучших специалистов этого профиля и формирования их устойчивого сообщества.

Российское общество развивается, соответственно, и подходы работы с ним меняются тоже. Общественные и политические процессы все больше ориентируются на социально значимые проекты, а значит, кратно возрастает и запрос на профессионалов, способных организовать, содержательно наполнить и реализовать подобные проекты. Именно такими специалистами являются социальные архитекторы.

Социальная архитектура отвечает задачам развития нашего общества, стратегическим целям государства. В конечном счете, социальные архитекторы призваны конструировать социальное будущее страны.

Социальная архитектура нацелена не на сиюминутный результат, а на стратегические решения. В этой связи опыт и компетенции электоральных технологов могут стать серьезным подспорьем для создания и реализации больших социальных проектов.

На какие запросы общества отвечает формирование сообщества социальных архитекторов? Будут ли востребованы специалисты этого профиля в вашем регионе? Какие социальные проекты могут быть актуальны для вашего региона? Готовы ли вузы вашего региона к обучению профессии социального архитектора?

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом



Социальные архитекторы — люди со стратегическим мышлением, которые смогут решить даже самые сложные общественные задачи. Формирование сообщества таких профессионалов позволит комплексно проработать и прежде всего глубоко понять потребности населения в разных сферах. Думаю, что в Смоленской области будут востребованы такие специалисты, особенно в реализации соцпроектов в сфере соцзащиты населения, образования и здравоохранения. По моему мнению, приоритетными направлениями в регионе стали бы решение проблем участников СВО, многодетных и студенческих семей. Обучение профессии социального архитектора можно было бы организовать, например, на базе социологического факультета СмолГУ.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



Важность роли социального архитектора можно продемонстрировать на ряде исторических примеров. Если взять переломную эпоху конца 1980-х — начала 1990-х годов, то можно вспомнить, с одной стороны, главного архитектора китайских экономических реформ и социалистической модернизации Дэн Сяопина, благодаря экономическим преобразованиям которого до настоящего времени Китай сохранил государственную систему, политический строй и при этом до сих пор показывает отличные темпы экономического роста и демонстрирует значительное улучшение уровня жизни населения. С другой стороны, деятельность “архитектора перестройки” А.Н. Яковлева в СССР привела к дестабилизации общества, разрушению управляемости политических и экономических процессов, росту националистических настроений, что в конечном итоге внесло свой вклад в демонтаж политической системы и развал СССР, а также стала толчком к началу губительных экономических реформ по модели “шоковой терапии”. Специфика такого рода социальной архитектуры подробно рассмотрена в открытом письме Геннадия Зюганова “Архитектор у развалин”, опубликованном в газете “Советская Россия” 7 мая 1991 года, за несколько месяцев до запрета КПСС и развала СССР, когда последствия социальной архитектуры “по Яковлеву” стали очевидными; и до сегодняшнего дня Россия вынуждена преодолевать внешнеполитические, военно-политические и экономические последствия такой социально-архитекторской работы.

В связи с этим очень важным представляется формирования национального и местных сообществ социальных архитекторов, которые могли бы коллегиально и компетентно оценивать социальные процессы в обществе и предлагать решения накопившихся проблем, а также очерчивать магистральные пути развития общества и предлагать конкретные прагматичные решения для улучшения социальной ситуации в обществе. Политическая система в настоящее время функционирует в стабильном режиме, однако необходима системная работа по социальному конструированию для перезапуска национальной экономики в условиях санкций и внешнеполитического давления, а также для улучшения благосостояния населения и защиты социальных прав граждан. Кроме того, необходимо решать глобальные вопросы в сфере экологии, а пренебрежение к вопросам охраны окружающей среды, к сожалению, выливается в трагедии, подобные крушению танкеров “Волгонефть” в Керченском проливе, когда разлив мазута в море поставил под угрозу существование экосистемы, функционирование туристической инфраструктуры и создал целый комплекс проблем.

На местном и региональном уровне социальная архитектура ещё более востребована, чем на федеральном уровне, особенно в условиях стабильности политической системы. В Смоленской области существует значительное число вопросов, требующих внимания — импортозамещение промышленности, возрождение села, модернизация здравоохранения, демографический кризис, работа управляющих компаний в сфере ЖКХ, состояние дорог, вопросы благоустройства, градостроительной политики, защиты зелёных насаждений — все эти вопросы требуют поиска оптимальных решений. И здесь, конечно, не обойтись без диалога гражданского общества и власти, в рамках которого социальные архитекторы смогут оказать положительное влияние на социальные процессы на местном уровне и должны получить возможность давать обратную связь по возникающим проблемам, а также участвовать в социальном проектировании, в том числе через работу в муниципальных представительных органах, в общественных палатах и советах при органах власти. Для Смоленской области также актуальные проекты, которые помогут региону вновь занять достойное место в рейтинге других субъектов Центрального федерального округа — это и промышленные проекты в специальных экономических зонах, и строительство аэропорта, и возведение новых энергоблоков АЭС, и строительство образовательного кампуса. Полагаю, что в вузах региона нужно создать специальные программы в области социальной архитектуры, хотя бы на уровне профессиональной переподготовки, которую могли бы на бюджетной основе пройти политологи, экономисты, юристы, управленцы, инженеры, журналисты — те, кто в практической работе должен обладать навыками выстраивания социальной архитектуры. Квалифицированные кадры для такой работы в смоленских вузАХ есть, но важно, чтобы выпускники таких программ имели бы конкретные преимущества и возможности на рынке труда по окончании обучения, в том числе в муниципальных органах власти и в крупных частных организациях региона.