Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Создаем условия для массового спорта на Смоленщине



В начале недели Василий Анохин провёл заседание регионального Правительства. Один из рассмотренных вопросов – развитие физической культуры в регионе. В числе основных приоритетов запланированной работы – формирование условий для массового спорта. В 2025 году на эти цели будет направлено 1,5 млрд рублей.

Планируется построить бассейн в Вязьме, «умные» спортплощадки в Красном и Монастырщине, а также площадки для сдачи комплекса ГТО ещё в шести муниципалитетах. Будут отремонтированы 2 бассейна в Ярцеве, спортшкола в Рудне, стадионы в Ельне, Дорогобуже и Духовщине. Начнётся строительство многофункционального семейного водного комплекса в Смоленске. Продолжится укрепление кадрового потенциала через поддержку студентов-целевиков и программу «Земский тренер».

Ещё одну спортивную тему обсудили с недавно избранным президентом областной Федерации футбола, ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым. «Комплексно возьмёмся за возрождение на Смоленщине профессионального футбола, детско-юношеского, молодёжного, ветеранского, женского и других направлений этого любимого и популярного вида спорта. Параллельно будем создавать и улучшать инфраструктуру, усиливать поддержку тренеров и профильных секций»,- прокомментировал Василий Анохин.

Рабочая поездка в Смоленский район

На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятия, которые реализуют крупные инвестиционные проекты на территории Смоленского района.



Птицефабрика «Сметанино» активно расширяет свою промышленную базу – строит новые большие птичники и модернизирует производственное оборудование, что позволит увеличить выпуск куриных яиц до 1 млн штук в день. Губернатор обсудил с ее руководством создание агрокласса на базе Катынской средней школы в целях подготовки профессиональных кадров для предприятия, а также перспективы строительства жилья для сотрудников в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Второе предприятие, которое посетил в рамках рабочей поездки глава региона, компания «ЮНИПРОФ», специализируется на выпуске строительных изделий. В этом году планируется завершение расширения производственных площадей. Это позволит оптимизировать производственные процессы, увеличив мощности предприятия почти на треть, а также создать в итоге 100 новых рабочих мест.

Броня крепка, и танки наши быстры



Василий Анохин поздравил ветеранов и воинов-танкистов с 82-ой годовщиной создания 1-ой гвардейской Краснознамённой танковой армии: «Её путь – это блестящие победы в годы Великой Отечественной войны, надёжная охрана государственных рубежей в мирное время, в том числе, на Смоленщине. И сегодня гвардейцы так же геройски бьют врага в зоне специальной военной операции, освобождают российские земли от нацистов. Гордимся ими».

Новые автомобили для медицинских учреждений



В 2025 году благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» значительно расширится санитарный парк больниц и поликлиник в области. В распоряжение учреждений системы здравоохранения поступят 60 автомобилей и передвижной медицинский комплекс с аппаратами для флюорографии и маммографии.

Приобретаемые машины с высокой проходимостью будут использоваться для транспортировки пациентов в медицинскую организацию, выездов специалистов по вызовам на дом, перевозки биоматериалов для лабораторных исследований и доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. На текущий момент 28 автомобилей из 60 уже поступили в учреждения в Вяземском, Демидовском, Ельнинском, Краснинском, Монастырщинском, Сычевском, Починковском, Рославльском муниципальных округах.

«Новые автомобили повысят эффективность работы учреждений здравоохранения и доступность медицинской помощи для жителей области», — отметил Василий Анохин.

В память о великом земляке



В этом году вся страна будет отмечать 115-летие со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского – выдающегося прозаика, журналиста, военного корреспондента и великого поэта. Юбилейные мероприятия, посвященные его памяти, начались с презентации книги «Смоленщина. Поэзия. Стихи разных лет» – сборника стихотворений Александра Трифоновича о малой родине.

«Патриот, гражданин, фронтовик Александр Твардовский честно, правдиво и очень понятно говорил о героических и трагических событиях в судьбе страны, и поэтому его по праву назвали «Певцом народного подвига», а поэзию – «Энциклопедией жизни народа». Наш Президент Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях много раз цитировал произведения Твардовского и признавался, что его «потрясают простые и великие по своей сути строки» – «читаешь и мурашки до сих пор по коже». Уверен, новая книга будет особенно дорога смолянам, ведь привязанность к родной Смоленской земле Александр Трифонович пронёс через всю жизнь, а смоленские мотивы – через всё творчество», — отметил Василий Анохин, выразив слова благодарности всем, кто вложил душу в этот труд.

Сохранить наследие Мастера



В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения ещё одного выдающегося смолянина – знаменитого скульптора, Народного художника России Альберта Георгиевича Сергеева, автора памятников Александру Твардовскому и Василию Тёркину, Михаилу Исаковскому, мемориала «Скорбящая мать» и других знаковых для жителей области работ.

Альберт Георгиевич родился в Тёмкинском районе. Он с детства увлекался художественным искусством. Во время Великой Отечественной войны ушёл на фронт разведчиком артиллерийского истребительного полка. В минуты затишья между боями не расставался с карандашом — по просьбе своих боевых товарищей рисовал их портреты для писем к родным.

Василий Анохин посетил его мастерскую и встретился с дочерью – Ольгой Альбертовной. «Решили, что проведём к юбилейной дате основательный ремонт мастерской, а затем обустроим там музей, посвященный творчеству скульптора – чтобы как можно больше смолян и гостей города могло воочию познакомиться с художественным наследием Мастера», — сообщил глава региона.

Татьяна Напреева