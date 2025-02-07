Гости в центре социальных координаторов

Глава МО «Сафоновский муниципальный округ» Александр Царев посетил центр социальных координаторов филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Смоленской области в нашем городе.

Цель визита была выяснить, имеются ли какие-то сложности, связанные с возможностью посещения участниками СВО и членами их семей помещения, выделенного Администрацией округа, какими техническими средствами работы оснащены координаторы, а также имеются ли какие-то трудности в работе, которые мешают выполнять поставленные перед ними задачи.

Совместно обсудили стоящие перед координаторами вопросы по оказанию помощи обратившимся гражданам, а также какие меры необходимо предпринять в ближайшее время.

Фонд «Защитники Отечества» осуществляет важную и необходимую работу по обеспечению социальной защиты участников специальной военной операции и их семей. На месте приняли решение дополнительно установить в здании адресные указатели и информационные доски для удобства посетителей.

– Система поддержки, организованная фондом «Защитники Отечества», впечатляет своей комплексностью. Социальные координаторы не просто выдают информацию о доступных мерах поддержки, а берут на себя роль персональных помощников. Они сопровождают обратившегося на каждом этапе оформления документов, начиная от подачи заявления и заканчивая получением необходимых выплат или льгот. Этот подход принципиально важен, особенно учитывая порой психологическое напряжение и бюрократические сложности, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих, – написал Александр Анатольевич Царев в соцсетях.

Помимо материальной поддержки (выплаты, компенсации, льготы на жилье и медицинское обслуживание), координаторы оказывают значительную помощь, направляя нуждающихся к специалистам, организуя встречи с юристами, психологами и социальными работниками. Они также помогают в решении некоторых бытовых проблем, получении удостоверения ветерана боевых действий, трудоустройстве, обучении и переподготовке, а также в посещении культурных мероприятий.

Центр социальных координаторов расположен по адресу: улица Ленина, дом 3, кабинет 126 (телефон: 8 (48142) 2-50-85).

Текс и фото: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_3001