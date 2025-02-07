Губернатор Василий Анохин рассказал о старте регионального проекта «Герои СВОего времени. Смоленск»

С весны прошлого года по поручению Президента Владимира Владимировича Путина реализуется масштабная образовательная программа «Время героев» для участников специальной военной операции. Её первые выпускники – крепкие и мужественные люди, получившие необходимые компетенции – стали мощным подкреплением для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций по всей стране.

Губернатор смоленской области Василий Анохин рассказал о старте федерального кадрового проекта – «Герои СВОего времени. Смоленск».Чтобы сделать отбор в эту программу максимально прозрачным и открытым, объединить вокруг неё ведущие интеллектуальные и профессиональные ресурсы региона, создали общественный совет «Героев СВОего времени. Смоленск».

Губернатор провёл первое заседание коллегиального органа с приглашенными экспертами – участниками СВО и Президентской программы «Время героев» Александрой Дмитриевной Родионовой и заместителем директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Романом Сергеевичем Гришиным.

– По итогам мероприятия утвердили дальнейшие совместные действия, – рассказал Василий Николаевич. Призвал всех подойти к предстоящей работе без формализма. Ветераны СВО, которые хотят найти себя в гражданской жизни, очень нужны нашей области. Поэтому в этом вопросе крайне важна искренняя самоотдача.Главное о «Героях СВОего времени. Смоленск».

• Зарегистрироваться в программе могут все категории участников СВО – мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники Росгвардии и других ведомств, а также демобилизованные. Соответствующую заявку заполнить и подать могут и их близкие.

• Обязательные критерии: гражданство РФ, высшее образование и участие в специальной военной операции. «Героями СВОего времени» могут стать не только смоляне, а все желающие ветераны, которые хотят учиться и связать свое будущее со Смоленской областью.

• Регистрация на участие в проекте начнётся 24 февраля.

Подать заявку можно через сайт Программы. После этого нужно заполнить анкету, написать эссе и ответить на вопросы теста. Следующий этап – очное собеседование. Успешно прошедшие испытания и проверку в Минобороны России будут зачислены на проект.

Цель образовательной программы – подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО, раскрытие их талантов и потенциала. Курсанты «Героев СВОего времени. Смоленск» будут обучаться современным методам и технологиям управления, пройдут стажировки в органах власти и на предприятиях. Каждый из них получит наставников, среди которых будет и Губернатор. После успешного окончания полуторагодового курса выпускникам предложат варианты трудоустройства по их профилю.

