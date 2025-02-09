Инвестпроект в «Золотой ниве»

Глава МО «Сафоновский муниципальный округ» Александр Царев ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по увеличению мощности животноводческого комплекса ООО «Золотая Нива». Темпы его реализации впечатляют, ведь начало строительства было дано только в августе 2024 года. Впереди предстоит ещё много работы.

– Одна из ключевых задач, которую нам предстоит решать вместе с руководством предприятия, — это обучение и привлечение на новые фермы кадров различных профессий, – написал Александр Анатольевич в соцсетях.

Текст и фото: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2998