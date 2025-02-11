Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина





Деловые переговоры в Москве



На прошлой неделе Василий Анохин встретился с главой индийской компании «Asepto» Ашвани Кумаром Шармой. Стороны обсудили варианты строительства предприятия по выпуску упаковочных материалов на территории особой экономической зоны «Стабна» в Смоленском районе.

Ещё одним пунктом рабочей программы в столице стала встреча с генеральным директором корпорации «Тактические ракетные вооружения» Борисом Обносовым. Договорились, что совместными усилиями будет запущена программа дополнительной поддержки работников Смоленского авиационного завода. Она будет включать в себя предоставление жилья приезжим специалистам по договору найма на период работы, создание комфортных условий труда на предприятии и другие проекты.

Также продолжится реализация сетевых образовательных программ по подготовке профессиональных кадров для машиностроительных предприятий региона. «Будущие строители самолётов и вертолётов, проектировщики ракет и ракетно-космических комплексов – уже начали вовлекаться в работу предприятия. Все они сильные ребята, увлеченные учёбой и планирующие стать высококлассными профессионалами в своей сфере», — поделился Василий Анохин.

Визит делегации Российской академии образования

Смоленск стал первым городом в стране, который принял масштабную акцию Российской академии образования «Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!» и передвижную выставку детских рисунков о Великой Отечественной войне. Эту уникальную экспозицию работ из Международного собрания детских рисунков РАО открыл в Смоленском государственном институте искусств Василий Анохин вместе с президентом академии Ольгой Васильевой.

«На выставке представлено 56 работ, отражающих детский взгляд на тяжелый путь нашего народа к Победе и её героев. Там можно увидеть рисунки детей, которые были свидетелями войны и пережили все её тяготы, творчество маленьких и юных художников последующих поколений, а также современных ребят», — отметил Василий Анохин. После Смоленска выставка побывает еще в 13 городах и завершит свою работу в Москве.

Также участники акции почтили память защитников Отечества у Вечного Огня в Сквере Памяти Героев.

Далее на встрече с Ольгой Васильевой губернатор обсудил дальнейшие перспективы взаимодействия региона и академии. В 2023 году в рамках соглашения о сотрудничестве между РАО и СмолГУ на базе вуза был открыт Смоленский научный центр академии. Он помогает улучшать подготовку педагогических кадров в области, активно проводит научно-методические мероприятия для учителей, наставников и других специалистов. Стороны договорились расширить проводимую работу для усиления программ, по которым обучаются «целевики». Также будет усилена помощь смоленским молодым учёным-педагогам в построении академической карьеры.

Увековечение памяти смолян — участников специальной военной операции



Василий Анохин встретился с родственниками Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева. Договорились, что в этом году будет расширен масштаб соревнований по спортивному ориентированию, посвящённых Герою. Эта дисциплина для соревнований выбрана не случайно: Александр добился в этом виде спорта серьезных успехов.

Ещё одной темой встречи стала подготовка к изданию биографической книги об Александре Олеговиче с фотографиями, выдержками из писем с фронта, воспоминаниями его сослуживцев и другими материалами, раскрывающими личность Героя России. «Окажем всестороннюю поддержку в реализации важного проекта», — поддержал инициативу губернатор.

Герои СВОего времени



Выполняя поручение Президента Владимира Путина, запустили региональную программу «Герои СВОего времени» — наш аналог федерального проекта «Время героев». На первом заседании Общественного совета Василий Анохин поставил задачи по подготовке высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, учреждениях и компаниях региона. Участники программы обучатся современным методам и технологиям управления, пройдут стажировки в органах власти и на предприятиях. После успешного окончания полуторагодового курса выпускникам предложат варианты трудоустройства по их профилю.

«Призвал всех подойти к предстоящей работе без формализма. Ветераны СВО, которые хотят найти себя в гражданской жизни, очень нужны нашей области. Поэтому в этом вопросе крайне важна искренняя самоотдача», — подчеркнул губернатор.

Главное о «Героях СВОего времени. Смоленск»:

• Зарегистрироваться в программе могут участники СВО всех категорий – мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники Росгвардии и других ведомств, а также демобилизованные. Соответствующую заявку заполнить и подать могут и их близкие.

• Обязательные критерии: гражданство РФ, высшее образование и участие в специальной военной операции. «Героями СВОего времени» могут стать не только смоляне, а все желающие ветераны, которые хотят учиться и связать свое будущее со Смоленской областью.

• Регистрация на участие в проекте начнётся 24 февраля. Подать заявку можно через сайт Программы: героисвоеговремени-смоленск.рф. После этого нужно заполнить анкету, написать эссе и ответить на вопросы теста. Следующий этап – очное собеседование. Успешно прошедшие испытания и проверку в Минобороны России будут зачислены на проект.

В Смоленске открылся фиджитал-центр



«Объединили три составляющие успеха – классический спорт, цифровой и возможность обучения, повышения профессиональных компетенций в ИТ-сфере. Идею развития киберспорта поддержал Президент и это открывает новые горизонты и новые возможности для интеграции виртуальной и реальной активности молодёжи», — рассказал Василий Анохин.

Фиджитал-центр оснащен залами для компьютерных и консольных игр, устройствами виртуальной реальности, а также площадками для мини-футбола, стритбола и воркаута. Все пространства в нём подключены к системе, которая позволяет посетителям объединяться в команды, организовывать мероприятия, получать задания, отслеживать свои достижения и прогресс в специальном рейтинге. Спортивный комплекс нового поколения создан в рамках федпроекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Ключевая задача нового объекта – способствовать гармоничному развитию личности как можно большего числа детей и молодых людей в област. «Это достигается через объединение классического и виртуального спорта в единую и очень увлекательную активность. Занятия фиджитал-дисциплинами укрепляют тело и здоровье, а также улучшают такие качества, как: навык командной работы, многозадачность, стратегическое мышление, лидерство, принятие решений, быстрое реагирование в стрессовых ситуациях и другие», — пояснил Василий Анохин.

Татьяна Напреева