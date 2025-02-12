Становись на лыжню!

15 февраля 2025 года проводятся старты ХLIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. В Смоленской области в этой спортивной акции примет участие в этом году около 2 000 человек.
"Лыжня России" привлекает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями, на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге видных политических и государственных деятелей, глав субъектов Российской Федерации, мэров городов, демонстрирует внимание к массовому спорту представителей власти всех уровней.
В этом году будет проведены профессиональные забеги на 5, 10 км и массовые заезды на 1 и 3 км, одним из забегов будет – «семейный – забег» с дистанцией 1000 метров.
Посредствам федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ГОСУСЛУГИ) реализован электронный сервис по записи граждан Российской Федерации и иностранных граждан в случае наличия у них подтвержденной учетной записи.
В связи с переносом даты проведения соревнований заявка будет осуществляться до 13 февраля 2025 года включительно,
на сайте проводящей организации
https://kamenka.limetime.io/Ski-track-of-Russia-2025,
большая просьба ПРОДУБЛИРОВАТЬ заявку с ГОСУСЛУГ.
Выдача номеров, зарегистрированным участникам, будет проходить 15 февраля 2025 года на месте старта в СОБ «Чайка» с 9.00 до 11.30. Каждый участник соревнований должен представить следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях;
Также с 8:00 до 9:45 будет проводится регистрация участников на месте проведения соревнований, при условии наличия свободных мест.
Старт соревнований будет проводится с 11:00 – старт группы сильнейших, с 13:30 -массовые заезды.
Адрес проведения регионального этапа
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2025»,
Смоленская область, Демидовский район,
д. Никитинки, СОБ «Чайка» ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 15 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА
СОБ «Чайка» Демидовского района
9:00 – 11:30 Регистрация участников в день мероприятия (Выдача номеров, зарегистрированным участникам).
Регистрация участников по дистанциям заканчивается за 30 минут до старта!
10:30 -10:45 Распределение участников по стартовым карманам на дистанцию 10 км
11:00 Старт на дистанцию 10 км (юноши, девушки 2006 г.р. и старше)- группа сильнейших
11:30-11:45 распределение участников по стартовым карманам на дистанцию 5 км
12:00 Старт на дистанцию 5 км (юноши, девушки 2007 г.р. и моложе) – группа сильнейших
12.40 Старт забега «Семейный» на дистанцию 1 км
13:00 Церемония открытия и награждения дистанций 10 и 5 км и забега «Семейный»
13:30 Старт на массовые забеги на дистанцию 1 к м (дети 2015-2018 г.р.)
13:40 Старт на массовые забеги на дистанцию 3 км (2014 г.р. и старше)
по готовности Награждения дистанций 1 и 3 км
14:30 Окончание соревнований
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