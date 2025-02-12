Становись на лыжню!

15 февраля 2025 года проводятся старты ХLIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. В Смоленской области в этой спортивной акции примет участие в этом году около 2 000 человек. "Лыжня России" привлекает россиян к занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями, на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге видных политических и государственных деятелей, глав субъектов Российской Федерации, мэров городов, демонстрирует внимание к массовому спорту представителей власти всех уровней.

В этом году будет проведены профессиональные забеги на 5, 10 км и массовые заезды на 1 и 3 км, одним из забегов будет – «семейный – забег» с дистанцией 1000 метров.

Посредствам федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ГОСУСЛУГИ) реализован электронный сервис по записи граждан Российской Федерации и иностранных граждан в случае наличия у них подтвержденной учетной записи.

В связи с переносом даты проведения соревнований заявка будет осуществляться до 13 февраля 2025 года включительно,

на сайте проводящей организации

https://kamenka.limetime.io/Ski-track-of-Russia-2025,

большая просьба ПРОДУБЛИРОВАТЬ заявку с ГОСУСЛУГ.

Выдача номеров, зарегистрированным участникам, будет проходить 15 февраля 2025 года на месте старта в СОБ «Чайка» с 9.00 до 11.30. Каждый участник соревнований должен представить следующие документы:

паспорт или свидетельство о рождении;

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;

медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях;

Также с 8:00 до 9:45 будет проводится регистрация участников на месте проведения соревнований, при условии наличия свободных мест.

Старт соревнований будет проводится с 11:00 – старт группы сильнейших, с 13:30 -массовые заезды.

Адрес проведения регионального этапа

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2025»,

Смоленская область, Демидовский район,

д. Никитинки, СОБ «Чайка» ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 15 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА

СОБ «Чайка» Демидовского района

9:00 – 11:30 Регистрация участников в день мероприятия (Выдача номеров, зарегистрированным участникам).

Регистрация участников по дистанциям заканчивается за 30 минут до старта!

10:30 -10:45 Распределение участников по стартовым карманам на дистанцию 10 км

11:00 Старт на дистанцию 10 км (юноши, девушки 2006 г.р. и старше)- группа сильнейших

11:30-11:45 распределение участников по стартовым карманам на дистанцию 5 км

12:00 Старт на дистанцию 5 км (юноши, девушки 2007 г.р. и моложе) – группа сильнейших

12.40 Старт забега «Семейный» на дистанцию 1 км

13:00 Церемония открытия и награждения дистанций 10 и 5 км и забега «Семейный»

13:30 Старт на массовые забеги на дистанцию 1 к м (дети 2015-2018 г.р.)

13:40 Старт на массовые забеги на дистанцию 3 км (2014 г.р. и старше)

по готовности Награждения дистанций 1 и 3 км

14:30 Окончание соревнований