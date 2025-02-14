Губернатор Василий Анохин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

С 2025 года по поручению Президента Владимира Владимировича Путина начинается реализация нацпроекта «Семья». Появляются новые меры поддержки, в том числе и в нашем регионе, нацеленные на заботу о молодых и о многодетных семьях, на повышение рождаемости, на создание условий для совместного отдыха родителей и детей, а также для поддержки нашего старшего поколения.

Планы работы в рамках новой масштабной государственной инициативы обсудили в Правительстве Смоленской области.Сейчас в регионе проживает 86 800 семей с детьми, 8 600 из которых – многодетные. Для них в регионе действуют 43 меры поддержки. В общей сложности по итогам прошлого года их получателями стали более 26 000 семей.

– В ближайшее время введём новые меры поддержки, – рассказал Василий Николаевич Анохин. – Более чем в 2 раза – с 450 тыс. до 1 млн руб. – увеличим выплату на погашение ипотеки. Её смогут получить семьи, в которых после 1 января 2025 родился третий или последующий ребенок. Мера начнет действовать с 1 апреля. Также работаем над созданием пунктов помощи, где молодые и студенческие семьи, родители, воспитывающие сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и другие смогут получить вещи, необходимые для ухода за ребёнком. Такие точки будут востребованы – пользоваться их услугами уже планируют более 1700 семей.

В ходе заседания Губернатор дал поручение Главам муниципальных округов активно включиться в эту работу – индивидуально отрабатывать запросы многодетных семей, координировать на вверенной территории реализацию мер по стимулированию рождаемости и нового нацпроекта. Это очень важно, так как без слома демографических тенденций у региона не будет ни кадров, ни развития, ни, в конце концов, будущего.

