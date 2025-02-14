Почти 400 смолян подали заявки на II Всероссийскую муниципальную Премию «Служение»



Итоги заявочной кампании Муниципальной Премии «Служение» 2024-2025 года подвели в Москве в пресс-центре ТАСС.

Всего на II Муниципальную Премию поступило 41 313 заявок от представителей всех федеральных округов. Этот показатель вдвое больше, чем в прошлый год (было около 19 тысяч).

В топе по количеству заявок – Центральный (9 617), Приволжский (8 688) и Сибирский (4 895) федеральные округа. Среди регионов-лидеров по количеству участников – ХМАО-Югра (1 540), Московская область (1 378), Красноярский край (1 373), Пермский край (975) и Краснодарский край (974). От Смоленской области поступило 379 заявок.

«Вместе с Наблюдательным Советом Премии, который возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, мы выработали 10 номинаций: часть из них уже были представлены в прошлом году, часть — введены впервые. Особенно хотел бы отметить две новые номинации. Первая — «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах. Вторая номинация — «Великое наследие — для будущих поколений». Здесь в центре нашего внимания будут проекты, которые помогают формировать у молодежи чувство сопричастности к великой истории и культуре нашей страны, укрепляют межнациональное и межконфессиональное единство», – отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Самыми популярными номинациями стали: «Развитие территорий – благополучие жителей», «Великое наследие – для будущих поколений», «Инициатива каждого – общий успех», «Институт наставничества – для будущего страны», «Забота о семьях героев – вклад в общую победу».

«В этом году мы добились очень большого охвата. Заявки на премию пришли, как я уже отметила, из 15 тысяч муниципалитетов страны (78% от общего числа). При этом важно, что подавали их не только главы муниципальных образований, председатели ТОСов и депутаты, но и работники муниципальных организаций — от них поступило больше всего анкет, более 12 тыс. Это значит, что нам, действительно, удалось дойти до людей, сделать именно такую Премию, которую ждет муниципальное сообщество», – сказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

В номинации «Прямой разговор – доверие к власти» заявку подала пресс-секретарь администрации Рославльского округа Елена Мажейкина.

«Вместе с земляками мы подали заявки на II Всероссийскую муниципальную Премию «Служение». Я выбрала номинацию, которая больше всего мне близка в связи со спецификой работы. Кроме меня участвуют специалисты из разных отделов администрации Рославльского округа: от управления по развитию территорий до депутатов окружной Думы. А в номинации «Мужество и героизм – на благо служение Родине» участвует недавно назначенный на должность начальника управления по спорту, ветеран СВО Иван Карташев», – поделилась рославльчанка Елена Мажейкина.

Также заявки на II Всероссийскую муниципальную Премию «Служение» подали представители администрации города Смоленска и подведомственных учреждений.

«Мой выбор пал на номинацию «Инициатива каждого – общий успех». В качестве проекта представил создание Доски почёта в Смоленске. Всем муниципальным служащим нашего города, которые подали заявки, желаю удачи. Премия «Служение» по-настоящему объединяет муниципальное сообщество страны. Рад отметить, что среди участников – директор ДК посёлка Миловидово Илья Щербаков. Ещё он активный председатель ТОС, уже представил проект по благоустройству территорий посёлка», – рассказал заместитель главы города Смоленска по территориальному устройству и взаимодействию с административными органами Денис Азаренков.

Возраст соискателей Премии – от 19 лет до 91 года. Первичный анализ заявок от конкурсантов закончился 10 февраля этого года. Уже 3 марта заявки оценит Экспертный Совет Премии, в который вошли более 300 экспертов из разных сфер общества. А 31 марта на сайте Госуслуги стартует народное голосование за участников Премии.

Торжественное вручение II Всероссийской муниципальной Премии «Служение» состоится в апреле 2025 года в Национальном центре «Россия» в Москве.