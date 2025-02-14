Смоленская область присоединилась к Неделе осведомленности о заболеваниях сердца

Сердце – орган, работающий ежедневно и круглосуточно, от его активности зависит деятельность всего организма и продолжительность жизни.

Заболевания сердца и сосудов стали проблемой номер один во всем мире, причем треть смертей носит преждевременный характер.

Ежегодно из-за этих патологий в России умирает около 1 млн человек. Инфаркты все чаще происходят у мужчин работоспособного возраста. Статистически Смоленская область повторяет ситуацию в РФ.

Важнейшее направление профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы – здоровый образ жизни (ЗОЖ). Это отсутствие вредных привычек, потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г, достаточная физическая активность, минимальное (не выше 5 г в сутки) потребление соли, умение противостоять стрессам, знание своих цифр здоровья.

Крайне важно знать и регулярно отслеживать свои основные показатели здоровья: индекс массы тела (ИМТ) 18,5 — 24,9; окружность талии до 90 см у мужчин и до 80 см у женщин; уровень глюкозы и холестерина в крови не более 6,1 ммоль/л и не более 5,0 ммоль/л соответственно; артериальное давление не выше 140/90 мм.рт.ст..

Важной характеристикой является частота сердечных сокращений – пульс. Нормальной считается частота от 60 до 90 ударов/мин. Если число ударов меньше 60, речь идет о брадикардии, если более 90 — о тахикардии. При этом надо учитывать тот факт, что пульс здорового человека меняет частоту в течение дня, а также при наличии нагрузки — это абсолютно естественно. Пульс должен быть ритмичным, удары сердца в норме происходят через одинаковые промежутки времени, без сбоев. Когда сердце бьется неравномерно или с перебоями, меняет свою скорость сокращения – это аритмия. Нарушение ритма сердца – это обязательный повод обращения к врачу. Приступы аритмии грозят образованием тромбов и приводят к инсультам. В зону риска попадают люди зрелого возраста, в большей степени женщины.

Отказ от курения снижает риск смерти от болезней системы кровообращения за счет развития опасных осложнений на 50%, регулярная двигательная активность — на 40%, питание и сокращение соли — на 20%.

Регулярное прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации позволяет вовремя выявить заболевание или факторы риска и направить на это активное внимание. Вдумчиво отвечайте на вопросы анкеты, обязательно делайте ЭКГ, следите за уровнем сахара и холестерина крови и соблюдайте рекомендации по коррекции факторов риска – это важно для сохранения и качества жизни. Если Вам назначено лечение – строго соблюдайте предписания врача, правильно и аккуратно принимайте лекарства.

– В зоне повышенного риска находятся молодые люди, которые пока не испытывают явного дискомфорта или считают симптомы неблагополучия нормой, не проходят профилактические медицинские осмотры, не обращаются за медицинской помощью и игнорируют здоровый образ жизни, – рассказал главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Смоленской области Алексей Завадкин.

Заботьтесь о своем сердце!