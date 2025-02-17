Индийская компания заинтересована в создании высокотехнологичного производства в Смоленской области



Василий Анохин рассказал о рабочей поездке в Москву, где встретился с президентом и генеральным директором компании Asepto Ашвани Кумаром Шармой. Глава региона обсудил с иностранными партнерами возможные варианты сотрудничества.

Предприятие Asepto входит в индийский Uflex Group — один из крупнейших холдингов в мире по выпуску упаковочных материалов. Компания заинтересована в создании высокотехнологичного производства асептических упаковочных материалов для молочной продукции, соков и других напитков. Инвестор рассматривает возможность строительства нового предприятия на территории особой экономической зоны «Стабна». Стороны договорились в ближайшее время детально проработать все вопросы, связанные с реализацией потенциального инвестпроекта.

«Наша команда имеет опыт работы с бизнесом из Индии, а также реализации масштабных инвестиционных проектов с крупными международными и федеральными компаниями. Кроме того, Правительство области готово оказывать содействие по всем вопросам, связанным с созданием и развитием производств. Уверен, что прошедшая встреча положит начало новому большому делу и крепкому сотрудничеству с индийским предприятием», — подчеркнул Василий Анохин.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Российско-индийские отношения имеют прочные корни и богатую историю. Дипломатические отношения между СССР и Индией были установлены 13 апреля 1947 г., ещё до официального провозглашения независимости Индии. В 2010 г. отношения между странами получили статус особо привилегированного стратегического партнерства. Индия — единственная страна, с которой Россия поддерживает отношения на таком уровне. После резкого усиления западных санкций против России экономические отношения между Россией и Индей нарастили динамику развития. С 2020 года объем торговли между Россией и Индией вырос в пять раз и превысил $64 млрд. В перспективе до 2030 года лидерами двух стран поставлена цель нарастить товарооборот до $100 млрд. Особенно быстро рос экспорт нефти из России в Индию — так, поставки нефти из России в Индию в 2023 году выросли в 18 раз по сравнению с 2021 годом (с 4,5 до 82 млн тонн). Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей 39%.

Конечно, хотелось бы, чтобы торгово-экономические отношения России и Индии имели не только сырьевую направленность, но и были направлены на развитие обрабатывающей промышленности в двух странах. Для России после ухода западных инвесторов приобретает особое значение выстраивание отношений с компаниями из развивающихся стран. Индия с её крупной, быстро развивающейся экономикой и огромной численностью населения населения, представляет большой интерес для российских регионов с точки зрения поиска возможностей для привлечения инвесторов из Индии для открытия на территории России новых производств.

В августе 2024 года Смоленскую область посетила делегация из Индии, в состав которой вошли представители бизнес-сообщества и Федерации торгово-промышленных палат штата Мадхья Прадеш. Гости провели деловые переговоры с возможными партнерами по бизнесу, посетили в том числе специальную экономическую зону «Стабна» под Смоленском и провели встречу в Торгово-промышленной палате Смоленской области. Теперь спустя почти полгода наконец состоялась встреча Губернатора Смоленской области Василия Анохина в Москве с генеральным директором индийской компании Asepto (входящей в холдинг Uflex Group) Ашвани Кумаром Шармой. Компания заинтересована в создании производства упаковочных материалов для молочной продукции, соков и других напитков на территории особой экономической зоны «Стабна».

Данный проект является перспективным для Смоленской области с учётом того, что в Смоленской области существует значительное число предприятий, которые смогут закупать упаковочную продукцию, производимую инвестором — например, Смоленский молочный комбинат “Роса”, ЗАО “Гагаринконсервмолоко”, Гагаринский консервный комбинат, Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков. Кроме того, с учётом выгодного географического положения Смоленской области инвестор сможет организовать удобную логистику по реализации своей продукции в Беларусь, Московскую агломерацию и регионы ЦФО. Наконец, условия открытия производства в специальной экономической зоне “Стабна” являются очень выгодными для партнёров из Индии — там действует режим свободной таможенной зоны с 0% НДС, ставка 2% налога на прибыль в первые 7 лет инвестпроекта, нулевые ставки по налогу на имущество и транспортному налогу в первые 7 лет реализации проекта и по земельному налогу в первые 5 лет реализации проекта, а также гарантия стабильности инвестиционных условий. Ряд инвесторов уже заключили инвестиционные соглашения в СЭЗ “Стабна”, например, в октябре 2024 года заключено соглашение с ООО “Атолл Стабна”, которое в этом году приступит к строительству производственного корпуса по выпуску комплексных минеральных удобрений, спрос на которые, кстати, сохраняется даже в ЕС несмотря на санкции и увеличение пошлин.

Полагаю, что для холдинга Uflex Group открытие нового производства в Смоленской области будет максимально прибыльным проектом, а регион получит новые производственные мощности и рабочие места. Опыт создания свободных экономических зон хорошо показал себя в Китайской Народной Республике ещё с конца 1970-х годов, создав для государства новые точки роста с блестящими экономическими показателями. Полагаю, что и Смоленская область сможет добиться улучшения ситуации в сфере промышленного производства, использовав потенциал свободных экономических зон, в том числе специальной экономической зоны “Стабна”.