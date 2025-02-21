Каждый работает на имидж компании

АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» – крупнейший российский производитель приборов контроля и регулирования технологических процессов. Производственные мощности располагают современным оборудованием и полным циклом изготовления продукции, включая клапаны регулирующие, регуляторы температуры и давления прямого действия, термометры манометрические и гидравлические индикаторы веса.

– В настоящее время наш завод является одним из основных разработчиков и производителей данной линейки продукции в России. Выпускаем изделия различных исполнений в зависимости от требований заказчика, – отметила во время нашей встречи начальник отдела маркетинга Анна Владимирова.

Она упомянула и о том, что АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» является единственным российским предприятием, выпускающим гидравлические индикаторы веса типа ГИВ для буровых установок, регуляторы температуры типа 2РТ для систем корабельной вентиляции и широкий спектр регуляторов температуры типа РТП для систем охлаждения дизельных двигателей.

Имеющаяся производственная база, ее постоянное развитие и укрепление, наличие высокопрофессиональных кадров, коллективная работа на имидж предприятия – все это позволило занять свою нишу среди ведущих российских товаропроизводителей, заявить о себе как о надежном партнере.

Продукция акционерного общества недавно была представлена в международном выставочном центре «Крокус Экспо», на самой крупной в России выставке комплексных инженерных решений для отопления и водоснабжения Акватерм-2025.

По словам руководителя коммерческой службы Ольги Лагутенковой, за четыре дня работы было собрано значительное количество контактов целевых клиентов. Посетители стенда (а среди них оказались представители компаний из разных регионов) получили консультации по подбору и работе представленного оборудования, а также информацию о расширении линейки регулирующей арматуры клапанами запорно-регулирующими.

Для заказчиков важно, что все изделия отличаются простотой в обслуживании, надежностью и ремонтопригодностью. Высокие эксплуатационные характеристики оборудования подтверждаются многолетним опытом его применения в различных отраслях промышленности, на предприятиях тепловой энергетики, химии и металлургии, машиностроения, в пищевой отрасли и коммунальном хозяйстве. Неслучайно продукция сафоновцев пользуется спросом как в России, так и в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии, Восточной Европе, на Ближнем Востоке.

Коллектив завода добивается высокого качества и надежности своих изделий благодаря осуществлению входного контроля, а также контролю качества на всех этапах производства. На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, в отношении проектирования, производства, продажи и сервисного обслуживания приборов для контроля и регулирования технологических процессов.

– Российский рынок покинули зарубежные компании, сыграли свою роль санкции, – и наши соотечественники приложили немало усилий для импортозамещения в большинстве отраслей промышленности. Специалисты АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль» освоили серийное изготовление приборов, аналоги которых в недалеком прошлом поставлялись на российский рынок из-за рубежа. В частности, налажены контакты с отечественными компаниями, обслуживающими коммунальное хозяйство. В течение пяти лет регулирующие клапаны применяются на объектах теплоснабжения ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в пяти районах Смоленской области, – пояснила руководитель коммерческой службы Ольга Лагутенкова.

Завод «Теплоконтроль» предоставляет услуги по гарантийному и постгарантийному ремонту изделий, а также проведению диагностики ранее произведенных приборов.

Процессы совершенствования, обновления выпуска продукции с учетом требований и пожеланий заказчиков на предприятии происходят постоянно – только так можно выдержать конкуренцию на рынке с другими поставщиками.

Участие в выставках – непременное условие продвижения бренда от производителя к потребителю. Впереди у заводчан – участие в выставках «ЮгБилд» в Краснодаре в конце февраля и «Тепло и энергетика» в Москве в мае.

В год своего 65-летия завод «Теплоконтроль» завоевывает все новые рынки сбыта, заявляя о себе как о надежном поставщике качественной продукции, пользующейся широким спросом.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Продукцию сафоновского завода «Теплоконтроль» в международном выставочном центре «Крокус Экспо» представили работники предприятия Диана Кузькина, Юлия Кондакова, Анна Владимирова, Ольга Лагутенкова (на снимке слева направо)

Фото из архива предприятия