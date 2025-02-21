Прием граждан по вопросам соблюдения прав участников СВО

Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает, что 26 февраля 2025 года с 10 час. 00 мин. планируется проведение личного приема граждан и.о. прокурора Смоленской области по вопросам соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Прием будет проведен в здании прокуратуры Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 2, при необходимости с использованием видеоконференц-связи.

При обращении в межрайонную прокуратуру для записи на прием необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: 8-48142-4-29-02.