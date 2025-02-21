﻿В Год защитника Отечества при поддержке атомщиков в Десногорске начал работу военно-патриотический клуб для молодежи





В городах присутствия атомных станций Концерна «Росэнергоатом» уделяется большое внимание нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Проект по созданию военно-патриотического клуба «Патриот» в школе № 2 Десногорска победил в конкурсе социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») и получил финансирование на реализацию.

«Главная цель, которую мы перед собой ставили, – это гражданско-патриотическое воспитание молодежи, включающее в себя все направления воспитательного процесса: и нравственное, и физическое, и культурное развитие, и, конечно, изучение истории – все то, что формирует гражданина страны», – сообщила директор школы № 2 Ольга Конохова.

На средства гранта в клуб для занятий приобрели проектор, образцы тренировочного стрелкового оружия, противогазы, учебные гранаты, электронный тир, тренажер для отработки навыков оказания первой помощи и реанимационных мероприятий, военную форму, в которой ребята проходят строевую подготовку и практические занятия. В кабинете разместили стенды, флаги и другую тематическую атрибутику.

«Уроки мужества и патриотизма очень сплачивают детей, учат взаимовыручке, работе в команде. Большое внимание уделяем изучению истории Отечества, чтобы ребята гордились Россией, ее достижениями и победами, брали пример с великих полководцев и героев. К тому же навыки, которые они приобретают в стенах клуба, пригодятся для подготовки к Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница», – рассказала руководитель клуба, преподаватель-организатор ОБЗР Оксана Николаева.

Побывав на военно-патриотическом слете «Отечество», который ежегодно для подростков из разных регионов страны проводит Смоленская АЭС, девятиклассник Всеволод Будылкин решил связать свою жизнь с армией – поступать в летное военное училище. «Когда в нашей школе открылся клуб «Патриот», сразу пришел заниматься сюда, чтобы подготовиться к вступительным испытаниям, подтянуть знания в разных областях и обучиться практическим навыкам», – отметил юноша.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание созданию максимально благоприятной среды для развития молодежи и раскрытия внутреннего потенциала. Госкорпорация «Росатом» принимает активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС