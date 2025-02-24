Россия намерена войти в топ-5 стран мира по показателям в области ИИ



Технологии ИИ станут определяющими для экономики и политики в ближайшие годы. Ставя задачу добиться технологического суверенитета, Россия намерена войти в топ-5 стран мира по показателям в области искусственного интеллекта.

В конце минувшего года президент России Владимир Путин обсудил с участниками профильной конференции вопрос развития искусственного интеллекта в нашей стране. Тогда он подчеркнул, что технологии ИИ должны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития. Их необходимо использовать для укрепления обороноспособности страны, качественного развития экономики и социальных отраслей госуправления, для роста инноваций.

Это многоплановая задача, решение которой потребует большой концентрации усилий. Поскольку наши геополитические оппоненты уже включились в эту гонку. Россия должна развивать свой собственный искусственный интеллект, поскольку собственные разработки – ключевое условие для научного, технологического и мировоззренческого суверенитета страны. Это станет возможным благодаря активному развитию отечественной математической школы и фундаментальной науки, вовлечению молодежи в проекты по ИИ.

Используете ли вы в работе и повседневной жизни технологии искусственного интеллекта? Каковы, на ваш взгляд, должны быть правовые аспекты регулирования использования ИИ? Как внедрение технологий ИИ может повлиять на общественно-политические процессы?



Понажев Юрий Олегович

Юрист

В информационной повестке тема искусственного интеллекта в настоящее время занимает одно из первых мест. Но технологии искусственного интеллекта появились не вчера и не позавчера. Ещё в 1997 году шахматный суперкомпьютер компании IBM Deep Blue обыграл чемпиона мира по шахматам. Но несмотря на превосходство технологий искусственного интеллекта с тех пор профессиональные шахматы никуда не исчезли, а международные турниры по шахматам продолжают привлекать внимание миллионов со всего мира.

Искусственный интеллект, вероятно, будет в спорте помощником при проведении спортивных соревнований. Например, технология VAR в футболе помогает принимать решения арбитрам при назначении пенальти, фиксировании взятий ворот и офсайдов и удалении игроков. Но недовольство работой арбитрами не уменьшается. И примерно год назад член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин заявил журналистам, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) стоит перевести на искусственный интеллект. Возможно, такая футбольная реформа помогла бы уменьшить число судейских ошибок, и искусственный интеллект стал бы надёжным помощникам футбольным рефери. Аналогично технологии искусственного интеллекта имеют большой потенциал в диагностике различных заболеваний, в том числе онкологических. Без врачей пациенты обойтись не смогут, но точность диагностики может резко возрасти, что может улучшить лечение пациентов и продлить их жизнь, а также улучшить качество жизни. Полагаю, что технологии искусственного интеллекта имеют очень большой потенциал в помощи при разработке и клинических исследованиях новых лекарств. Нейросети могут находить точный ответ на поставленный перед ними вопрос, с чем блестяще справляется Яндекс, который, как и в случае с переводом текстов, особенно устным, оставил позади Google. В этой сфере США, лидирующие в области искусственного интеллекта, могут оказаться позади не только России, но и Китая, чья нейросеть DeepSeek обошла ChatGPT, потребовав меньше ресурсов на свою разработку, но показав более высокую эффективность.

При этом, однако, взрывной рост разработок в сфере искусственного интеллекта не может не вызывать опасений. Технологии онлайн-перевода, в том числе перевода устной речи, которую очень удобно использовать для перевода любых текстов с самых редких языков, обесценили профессию переводчика. Нейросети сочиняют музыкальные произведения уже не хуже средних композиторов и рисуют графические изображения лучше профессиональных дизайнеров, что ставит под угрозу их рабочие места. Печально, что под угрозой окажутся именно рабочие места творческих профессий — переводчиков, дизайнеров, композиторов, а также копирайтеров, сценаристов, хотя раньше считалось, что именно творческие профессии не будут под угрозой, а сокращение рабочих мест затронет как раз тех, кто занимается рутинной работой. На практике мы видим, что растёт именно число рабочих мест в сфере рутинной работы (например, курьеров), а вот работа, требующая длительное развитие профессиональных навыков, вымывается с рынка труда. Кругозор человека измеряется теперь не глубиной его знаний, а тем, насколько быстро он вводит текст в смартфоне и находит ответ на подходящий поисковый запрос. Доступ к персональным данным миллионов людей, формально обезличенным, для обучения искусственного интеллекта, ставит под угрозу защиту персональных данных граждан, особенно в сфере медицинской тайны. Распознавание лиц в наводнивших города видеокамерах ставит под вопрос конституционное право на защиту частной жизни, а также создаёт возможности попадания информации о человеке в руки мошенникам, которые могут использовать её в криминальных целях. Огромную угрозу для населения представляет развитие технологий искусственного интеллекта для применения в военных конфликтах. Мирные жители могут столкнуться с роями самонаводящихся дронов, которые сами корректируют свою программу в ходе налёта и координируют свои действия друг с другом в ходе налёта без участия человека. В начале ноября 2023 года китайские исследователи из Школы искусственного интеллекта, оптики и электроники Северо-Западного политехнического университета в провинции Шэньси сообщили о разработке дронов с «человеческим мозгом», способных решать сложные задачи посредством групповых чатов. Беспилотные перевозки в транспорте также не обязательно будут безопасны для пассажиров. Вспомним, например, как самоуправляемый автомобиль Uber в 2018 году сбил в Аризоне 49-летнюю Элейн Херцберг, когда та переходила дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода, поскольку не смог распознать в ней пешехода. Но трамваи и “Ласточки”, а также дальние перевозки скоро будут переводить на беспилотный режим, неясно, кто понесёт ответственность в случае ДТП со смертельным исходом, особенно в случае взлома этих систем хакерами.

Отдельным вопросом является выход искусственного интеллекта из-под контроля. Достаточно вспомнить недавнюю симуляцию военных конфликтов с использованием искусственного интеллекта, в ходе которой нейросети вели себя агрессивно и без колебаний отдавали предпочтение применению ядерного оружия. Конечно, искусственный интеллект может быть использован для выяснения фундаментальных научных вопросов, таких как происхождение Вселенной и эффективность борьбы с изменением климата. Но нельзя исключать, что при выходе искусственного интеллекта из-под контроля человека на каком-то этапе он уничтожит человеческую цивилизацию — будь то неконтролируемое применение оружия, уничтожение критической инфраструктуры, распространение смертельных для человека заболеваний.

В связи с этим очень важны правовые аспекты использования искусственного интеллекта. Необходима национальная законодательная база, а также подготовка специальных международных конвенций в сфере искусственного интеллекта. Нужно обеспечить, чтобы технологии ИИ использовались только под контролем человека, безопасность технологий была обеспечена, персональные данные человека и его конституционные права должны быть защищены, особо опасные технологии ИИ в сфере вооружений и критических исследований в сфере вирусологии должны быть запрещены, люди должны иметь право отказаться без ущерба для реализации своих конституционных прав от использования в их отношении технологий искусственного интеллекта, особенно в сфере транспортных перевозок и перемещения людей.

Что касается общественно-политических процессов, влияние на них искусственного интеллекта может быть непредсказуемым. Не исключено появление фейков, дестабилизирующих общественно-политические процессы. Уже сейчас работники компаний получают сообщения в мессенджерах якобы от коллег или руководителей, в том числе аудиосообщения и видеосообщения с имитацией голоса и изображения человека; следуя инструкциям мошенников, люди теряют деньги, а в работе компаний на некоторое время наступает дестабилизация вследствие ложных инструкций, которые принимаются как руководство к действию. Что же говорить, если эта ситуация транслируется на политические процессы? Поэтому ещё более важным становится факт-чекинг, возможность для людей получать достоверную информацию о своих правах, о действиях и решениях органов государственной власти. Очень важно, чтобы искусственный интеллект не использовался для рейтингования граждан с целью нивелирования их гражданских прав. Впрочем, симуляции с помощью искусственного интеллекта могут при правильном использовании улучшить управление экономическим и процессами, технологии ИИ могут помочь повысить производительность труда на предприятиях, урожайность сельскохозяйственных культур, что окажет благотворное влияние на экономическое развитие. Важно, чтобы использование ИИ не было узурпировано во всём мире олигархической прослойкой, а служило также и классовым интересам обычных людей — рабочих, служащих и интеллигенции, крестьян и фермеров, самозанятых и лиц, занимающихся частной практикой. Тогда при надлежащем государственном контроле можно взять лучшее из технологий ИИ и использовать их в общеполезных целях на благо обычных людей.