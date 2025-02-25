В Смоленской области завершилась акция «Неделя мужества»

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Смоленской области провели патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В рамках уроков мужества сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны рассказали учащимся школы № 40 и 29 г. Смоленска об истории образования и основных задачах войск правопорядка. Затем показали фильм о служебной деятельности подразделений Росгвардии. В завершение встречи офицеры ответили на вопросы о порядке поступления в ведомственные учебные заведения.

«Такие встречи вдохновляют ребят на совершение добрых поступков, пробуждают патриотизм, верность и преданность Родине», – отметил сотрудник спецподразделения.

В Смоленском государственном университете спорта росгвардейцы провели выставку образцов экипировки спецподразделений, а также показали презентационные видео ролики.

Сотрудники вневедомственной охраны вместе с воспитанниками детского сада № 32 сделали своими руками открытки для защитников Отечества. В завершение встречи малыши поблагодарили гостей за внимание и заботу.

На территории Смоленской области в акции приняло участие более 450 юных смолян.