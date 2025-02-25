На IT-Планете стартовали 20 инновационных конкурсов для инженеров и ИТ-специалистов

АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» совместно с ведущими российскими компаниями и вузами объявляет о старте четырёх международных и национальных инициатив, которые включают в себя 20 инновационных конкурсов по решению ИТ-задач и работе над инженерными и творческими проектами от работодателей и ведущих технологических компаний. Все инициативы направлены на поддержку и развитие талантливой молодежи. Жители России и других стран мира в возрасте от 16 лет (студенты и выпускники 00 ВО и СПО) могут принять бесплатное участие в конкурсах и побороться за главные призы: карьерные возможности, денежные вознаграждения и бесплатное обучение по различным направлениям креативной индустрии.

С 10 января 2025 года открыт старт регистрации участников (команд) в следующих мероприятиях: