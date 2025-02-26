Губернатор Василий Анохин рассказал о программе «Земский учитель»

Создавать такие условия, чтобы в наши социальные учреждения — больницы и школы — приходили работать люди. Губернатор Смоленской области Василий Анохин считает это приоритетом в своей работе и ставит в приоритет команде.

– Для учителей в регионе хорошим подспорьем станет единовременная выплата в 1 млн рублей. Её могут получить педагоги, которые приедут работать в школы небольших городов. Открываем набор участников программы «Земский учитель» на 2025 год, – заявил глава региона.

Ждут педагогов в следующих школах:

· Школа № 2 г. Починок — учителя биологии;

· Школа № 1 им. Героя Советского Союза Е.И. Стерина г. Рославль — учителя английского языка;

· Школа № 1 г. Сафоново — учителя математики;

· Стабенская средняя школа Смоленского района — учителя математики;

· Школа № 1 г. Сычевка — учитель химии и биологии.

Вместе с тем, В.Н. Анохин отметил, что нужна и другая поддержка: работа с целевиками, предоставление жилья. Ранее он рассказывал о планах строительства многоквартирных домов в 12 районах области в этом году.

От учителей, которых заинтересует программа «Земский учитель», заявки принимаются до 15 апреля включительно. Подробная информация и условия участия размещены на сайте федеральной программы. В нашем регионе вопросами приема и обработки документов участников занимается Смоленский областной институт развития образования.