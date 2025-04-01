Партийная система России отвечает запросам граждан

Партийная система России постоянно развивается, отвечая на запросы граждан. Поступательное развитие партийной системы и привлечение всех политических сил в процесс государственного строительства развитие соответствует политической линии президента Владимира Путина и является исполнением его поручений.

В России свободно действуют политические партии абсолютно разного спектра. При этом партийная система отражает изменения в потребностях общества.

Владимир Путин ежегодно проводит встречи с представителями парламентских фракций. Президенту важно, чтобы политический курс отражал запрос граждан независимо от их партийных предпочтений. И поскольку депутаты Государственной Думы непосредственно представляют волю народа, диалог с ними обеспечивает обратную связь, оценку социально-экономического положения регионов и помогает определить приоритеты в законотворческой работе.

Насколько современное состояние партийной системы отражает изменения в потребностях общества?

Как велика роль партий в обеспечение обратной связи между регионами и федеральным центром?

Какие изменения необходимы партийной системе, чтобы она еще более отражала интересы общества?

Понажев Юрий Олегович

Юрист



В целом современная российская политическая система отражает произошедшие изменения в потребностях общества. В парламенте представлены политические партии всех частей политического спектра: Коммунистическая партия представляет интересы левопатриотических сил, “Справедливая Россия” выражет интересы умеренных социал-демократов и патриотов, ЛДПР ориентирована на национал-популистские силы, “Новые люди” — на либеральную повестку. “Единая Россия” является “зонтичной” правоконсервативной партией, цементирующей поддержку президента. Однако все представленные в Государственной Думе партии олицетворяют “крымский” и “донбасский” патриотический консенсус, сплачивающий российское общество. Есть и партии, которые ставят этот консенсус под сомнение, например, “Яблоко” — партия в отличие от несистемной оппозиции не перешла на сторону противника, однако олицетворяет собой либеральную пацифистскую платформу, которая имеет ограниченную поддержку в российском обществе, в связи с чем партия имеет лимитированную электоральную базу и удержала своё представительство лишь локально на местном уровне в ряде представительных органов. В Государственной Думе системную альтернативу правящему курсу представляет КПРФ, которая, занимая патриотические позиции, способна предложить обществу полноценную программу, формулирует чёткую идеологию, имеет стабильное электоральное ядро и на прошлых парламентских выборах уверенно заняла второе место, привлекая как патриотические силы, так и оппозиционно настроенных граждан, для которых важны идеи большей социальной справедливости в обществе и демократизация народного представительства. Остальные думские партии парламентской оппозиции в более значительной степени ориентированы на поддержку действующей власти. Таким образом, крупные группы избирателей, классы и страты российского общества имеют достаточное представительство своих интересов среди существующих в российской политической системе политических партий. Большинство партий активно восприняли запрос граждан на повышение качества жизни, на благоустройство окружающей среды, и практически все политические силы на местном уровне активно предлагают идеи для того, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Идея социальной справедливости постепенно пробивает свою дорогу, и даже парламентское большинство постепенно перешло к поддержке идеи прогрессивной шкалы налогообложения (хотя и ограниченного), а прокуратура начала предъявлять иски об обращении в доход государства ряда частных активов, хотя ранее идеи пересмотра итогов приватизации были во многом табуированы. Кроме того, в партийной системе сформировался консенсус на поддержку именно отечественных товаропроизводителей и российского промышленного и сельскохозяйственного комплекса — ранее эти идеи активно выдвигались КПРФ, а теперь идея импортозамещения и промышленной политики стала общим местом для всех партий. Парламентские партии также объединены идеями патриотизма, хотя в 1990-е годы либералы пытались сделать это слово чуть ли не ругательным, и именно левопатриотические силы пронесли приверженность этим важным для нашей страны идеям через все эти непростые годы. С другой стороны, идеи поддержки малых предпринимателей и деловой инициативы, ранее выдвигавшиеся правыми партиями, теперь находят поддержку во всех партиях, что важно для динамики развития нашей экономики и для создания новых рабочих мест. На мой взгляд, в будущем для избирателей ещё более важными станут вопросы экологии — защиты парков и лесов от вырубки, безопасное производство и транспортировка потенциально опасных для окружающей среды веществ, борьба с лесными пожарами, безопасная утилизация мусора, защита заповедников, флоры и фауны, контроль за качеством воды — и партия, которая предложит системную программу в этой области, сможет привлечь на свою сторону большое число избирателей — особенно городской молодёжи.

Роль партий в обеспечении обратной связи между центром и регионами очень велика. Партийные активисты на местах активно мониторят местные проблемы, пишут об этом материалы в соцсетях, проводят акции, пикеты и митинги, выдвигают инициативы местного значения. Эта активность становится заметна на федеральном уровне, в результате чего возникает понимание, какие проблемы волнуют жителей на местах. Ведь доклады чиновников не всегда полностью отражают ситуацию на местах, а деятельность партийных активистов, обладающих автономией от государственного аппарата, хорошо “подсвечивает” проблемные вопросы.

Важным вопросом, конечно, является модернизация российской политической системы. Она не должна “бронзоветь”, должна быть современной и отвечать вызовам времени. Партийная система не должна стагнировать; партии должны иметь возможность вести активную конкурентную борьбу, а выдвинутые инициативы, направленные на улучшение жизни граждан, должны пробивать себе дорогу и реализовываться на практике. Для эффективной работы партий следует рассмотреть вопрос об индексации их государственного финансирования в связи с ростом инфляции. Нужно наконец снять ещё сохранившиеся в ряде регионов “ковидные” ограничения на массовые акции. Для парламентских партий, обладающих широкой общественной базой поддержки, не должно быть искусственных преград в виде непреодолимого муниципального фильтра для выдвижения кандидатов в губернаторы (в ряде регионов для этого до сих пор требуется 10% подписей муниципальных депутатов, представляющих три четверти местных представительных органов). Партии должны иметь возможность продвигать своих перспективных кандидатов для избрания мэрами городов и главами районов. Местные представительные органы должны работать более активно, особенно с учётом муниципальной реформы, укрупнившей муниципалитеты — партии должны быть там представлены в достаточном уровне через систему партийных списков, а может быть, стоит в виде эксперимента попробовать провести там выборы, например, с использованием системы панаширования. Тогда на местном уровне получившие мандаты партийцы станут больше вовлечены в вопросы благоустройства и развития местной экономики; активизация партийной политики на местном уровне может стать стимулом для местных чиновников активнее работать на улучшение качества жизни людей. Уже сегодня местные власти активно интересуются мнением людей по городским проблемам, проводя прямые эфиры, различные опросы граждан — можно было бы использовать и местные референдумы, и сходы граждан, особенно в тех населённых пунктах, где сейчас упразднены муниципальные представительные органы.

В Государственной Думе партийная активность сейчас на очень высоком уровне; партии активно предлагают свои инициативы, направленные на решение тех или иных социальных проблем, много делается по вопросам семейной политики и социальным вопросам, поддержки некоторых отраслей экономики. Введение возможности отзыва депутатов, избранных по одномандатным округам, могло бы повысить их ответственность перед избирателями. Вопрос возврата к избирательным блокам на выборах является дискуссионным; но партии могли бы выдвигать в свои партийные списки более активно представителей общественных движений, являющихся их союзниками, в том числе на местном уровне. Совет Федерации традиционно является палатой регионов, а не партийной площадкой; однако прямые выборы сенаторов могли бы активизировать партийную жизнь в регионах. Интересной новой практикой является совмещение должности сенатора и депутата регионального представительного органа. Например, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко одновременно является депутатом Московской городской Думы. Можно было бы подумать о расширении такой практики — некоторые сенаторы могли бы одновременно совмещать должности в региональных или муниципальных представительных органах, что повысило бы вес законодательной работы на местах, или, например, в Правительстве, без необходимости сдавать сенаторский мандат. Практика совмещения парламентского и министерского мандата есть, например, в Англии, где даже премьер-министр является депутатом Палаты общин. Была она и в советское время — например, Николай Иванович Рыжков был одновременно Председателем Совета Министров СССР и депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Свердловской области. Применение такой практики могло бы активизировать партийную систему — партии смогли бы выдвигать своих кандидатов, действующих парламентариев для работы в правительстве, и при этом они могли бы сохранять парламентский мандат, обеспечивая “сцепку” между исполнительной и законодательной властью, а в случае кадровых перестановок в правительстве такие парламентарии могли бы вновь переключиться исключительно на депутатскую работу.

Какие бы в дальнейшем ни проводились реформы партийной системы, следует отметить, что партийная система современной России уже в целом устоялась. Действующие на политическом поле партии (например, КПРФ, ЛДПР) десятилетиями представляют интересы своих избирателей и имеют устойчивую базу поддержки. Политическая реформа 2012 года дала возможность создавать и новые партии — например, “Новые люди” успешно заполнили пустующую несколько созывов нишу правой партии. Для успешного развития в будущем парламентские партии должны в первую очередь ориентировать свою работу на защиту интересов крупных групп избирателей — рабочих, крестьян и фермеров, учителей и врачей, самозанятых и малых предпринимателей, пенсионеров, студентов. Корпоративный лоббизм должен уступить место поддержке широких секторов российской экономики, что постепенно и происходит. Конечно, хотелось бы, чтобы парламентариями становились не только крупные бизнесмены и директора предприятий и учреждений, но и профсоюзные активисты, научные работники, передовики производства, ветераны военной службы — те, кто добился “на земле” значительных результатов. Для этого они должны иметь возможность работать в представительных органах полноценно, на профессиональной основе, поскольку совмещение парламентской деятельности на региональном уровне с основной профессиональной деятельностью не всегда позволяет работать в представительном органе с полной отдачей.

Надеюсь, что политические партии смогут предложить и реализовать ещё очень много инициатив на благо граждан, чьи интересы они представляют. Политическая система создаёт все предпосылки для более активной работы в этой области.