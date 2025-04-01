Смоленская область заняла 3 место в ЦФО по развитию малого и среднего бизнеса



Как сообщил Василий Анохин, за прошлый год в регионе появилось 1100 новых предпринимателей.

По словам губернатора, сейчас в сфере бизнеса работает почти 172 тыс. человек — каждый пятый смолянин. Всего в Смоленской области зарегистрировано почти 40 тыс. предпринимателей. В сравнении с 2023 годом число занятых в этой сфере увеличилось на 7%.

Также наблюдается рост числа самозанятых: с начала 2024 года их количество возросло более чем на 12 тыс. человек, достигнув 46 тыс. Это соответствует приросту почти 40%, что вывело регион на 6-е место в Центральном федеральном округе и 20-е место по всей стране.

«Мы поддерживаем предпринимателей через региональные программы льготного микрокредитования, выделяем субсидии и гранты. В 2025 году эта важная работа будет продолжена, в том числе и в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Обязательно сохраним весь объем мер поддержки смоленского бизнеса», — добавил глава региона.

Понажев Юрий Олегович

Юрист



Смоленская область традиционно показывает высокие показатели на фоне других субъектов по развитию малого и среднего бизнеса и по его доле в региональной экономике. Имевшие место 1990-е — первой половине 2010х годов в регионе процессы перехода от индустриальной экономики к “сервисной”, а также уменьшение численности крестьянских хозяйств привели к перетоку занятости в сферу услуг, в которой доминирующее положение занимает малый бизнес. Имевший место впоследствии некоторый ренессанс промышленного потенциала и начавшееся возрождение сельского хозяйства не изменили пока общей картины регионального рынка труда. Малый и средний бизнес на сегодняшний день занимают заметную долю регионального ВРП и являются большим ресурсом для занятости населения на рынке труда. Как сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин, за прошлый год в регионе появилось 1100 новых предпринимателей, что вывело регион на 3 место в Центральном федеральном округе по развитию малого и среднего бизнеса. Следует, впрочем, отметить, что не все вновь появившиеся малые предприятия смогут выдержать конкуренцию; многие из них вскоре закрываются, не сумев адаптироваться к ситуации на рынке.

Большая часть малых предприятий в Смоленской области создаются в сфере оптовой и розничной торговли; заметную долю также занимают предприятия в сфере ремонта автотранспортных средств, транспортировки и хранения, а также строительства. Малые предприятия в сфере обрабатывающих производств, а также профессиональной, научной и технической деятельности занимают значительно меньшую долю на рынке, что указывает на необходимость их целевой государственной поддержки.

В рамках федерального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” предусмотрено большое количество инструментов поддержки малого бизнеса, в том числе льготное кредитование субъектов МСП в приоритетных отраслях, а также «зонтичные» поручительства АО «Корпорация «МСП» и независимые гарантии, что особенно актуально для малых предприятий, желающих взять кредит на развитие бизнеса. В ряде регионов успешно применяются поручительства (гарантии) региональных гарантийных организаций, предусматривающие предоставление поручительства в размере до 70% от суммы кредита для субъектов МСП. К таким региональным организациям относятся, например, акционерное общество “Астраханский залоговый фонд”, акционерное общество “Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области”. Полагаю, что Смоленская область могла бы реализовать аналогичный проект, создав на территории области гарантийный (залоговый) фонд для субъектов малого предпринимательства. В Смоленской области отсутствуют коммерческие банки, головной офис которых находится на территории региона. В связи с этим для малого бизнеса актуальным становится вопрос доступа к кредитным ресурсам, которые могут быть привлечены лишь от кредитных организаций, штаб-квартиры которых находятся за пределами Смоленской области. Повышенные требования к получению кредитов на развитие бизнеса (особенно в условиях высоких кредитных ставок) сдеривают развитие региональной экономики. В этих условиях создание регионального гарантийного фонда помогло бы малым предприятиям соблюдать условия коммерческих банков по предоставлению обеспечения и условия по залогам для получения кредитов и развития бизнеса. Например, такой фонд может быть создан по модели государственного унитарного предприятия, как это сделано в Ставропольской области, где создано Государственное унитарное предприятие Ставропольского края “Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае”. Сектор малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае развивается достаточно активно; по итогам прошлого года число субъектов МСП там выросло на 15%, что происходит во многом благодаря региональному гарантийному фонду. Кстати, ставропольским предприятиям доступны кредиты по ставке от 1% годовых; этот положительный опыт тоже нужно учесть.

В Смоленской области, как и во многих других субъектах, в настоящее время наблюдается взрывной рост числа самозанятых, как и во многих других субъектах. С начала прошлого года достигнут прирост их числа в 40%. Это позволяет провести “обеление” региональной экономики, поскольку граждане готовы платить налоги по низким ставкам, предусмотренным для самозанятых. Вместе с тем, следует обратить внимание на случаи, когда предприниматели принимают на работу самозанятых, хотя фактически между сторонами складываются трудовые отношения. Такого рода отношения могут приводить к умалению трудовых прав граждан, в том числе на отпуск, оплату больничных, формирование пенсионных прав; в этом случае бюджет и социальные фонды также недополучают отчисления от такого рода занятости. Эта ситуация требует урегулирования, ей уже занимаются государственные органы, реализующие функции в сфере налогообложения и трудовых отношений. Актуальным вопросом является и разработка законопроекта в сфере платформенной занятости, а также законопроекта, предусматривающего с 2026 года в порядке эксперимента самозанятым брать больничные в рамках страхового покрытия. Надеюсь, что с учётом доработки законодательной базы, социальные права самозанятых будут защищены в большей степени.