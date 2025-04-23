Донор – это почётно

В официальной группе Министерства здравоохранения Смоленской области рассказали о постоянных участниках всех добровольческих акций Смоленского центра крови – сотруднице сафоновского исправительного центра № 1 Антонине Дашкевич, ее супруге Романе, пенсионере УИС, и их старшем сыне.

Представители Минздрава особо подчеркнули, что донорство – это важное дело, способное спасти жизни людей. Каждая сданная капля крови – это шанс на излечение, надежда на будущее для кого-то. И особенно ценно, когда это становится семейной традицией. Один из ярких тому примеров – семья Дашкевичей из Сафоновского района.

– Антонина и Роман с 2021 года регулярно сдают кровь. На их счету – 32 донации! К ним присоединился сын Кирилл (14 донаций), а дочь с нетерпением ждет своего 18-летия, чтобы тоже стать донором. Вместе — 46 спасающих жизни донаций! – сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Также отметим, что накануне Национального дня донора более 20 сотрудников областного УФСИН присоединились к Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества». Масштабный проект оказался также приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно мероприятие по безвозмездной сдаче крови состоялось на базе ОГБУЗ «Смоленский центр крови».

В завершение акции представителей ведомства поблагодарили за оказанную помощь и поддержку в вопросах сохранения здоровья и жизни тех, кто нуждается в донорской крови, и вручили памятные дипломы.

Татьяна МАКЕЕНКОВА

НА СНИМКЕ: Роман, Кирилл и Антонина Дашкевичи дарят людям надежду на спасение, регулярно сдавая кровь

Фото из соцсети «ВК»