Максим Ходыкин вышел в финал Кубка России по спортивной гимнастике

Смоленский спортсмен Максим Ходыкин вышел в финал Кубка России по спортивной гимнастике.

Гимнаст получил оценку 13,133, что и обеспечило ему место в финале соревнований.

Максим Ходыкин – кадровый военный. Ранее молодой человек направил заявку на участие в региональной образовательной программе «Герои СВОего времени. Смоленск».

«Один из мотивов, по которому я хотел бы поступить на программу – вызов самому себе. Я считаю, что готов получить управленческие навыки. У меня есть опыт и знания, я готов впитывать всю информацию, пользоваться ей в дальнейшем», — сказал тогда Максим Ходыкин.

Напомним, старт образовательной программе «Герои СВОего времени. Смоленск» в регионе дал губернатор Василий Анохин. Программа реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина в рамках федеральной инициативы «Время героев».