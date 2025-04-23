На базе Сафоновского индустриально-технологического техникума прошла ярмарка вакансий

Свои рабочие места представили швейная фабрика, ВТБ, «Русский Лён», ПАО «Дорогобуж», почтамт, «Золотая нива» и другие предприятия Сафоновского и Дорогобужского муниципальных округов.
В настоящее время на учете Центра занятости населения стоит 35 человек.
Ярмарка вакансий – это одна из эффективных форм поиска необходимых работников, позволяющая встретиться со значительным числом соискателей на требуемые вакансии в определенное время в одном месте и подобрать необходимых предприятию работников.
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