На базе Сафоновского индустриально-технологического техникума прошла ярмарка вакансий

Свои рабочие места представили швейная фабрика, ВТБ, «Русский Лён», ПАО «Дорогобуж», почтамт, «Золотая нива» и другие предприятия Сафоновского и Дорогобужского муниципальных округов.

В настоящее время на учете Центра занятости населения стоит 35 человек.

Ярмарка вакансий – это одна из эффективных форм поиска необходимых работников, позволяющая встретиться со значительным числом соискателей на требуемые вакансии в определенное время в одном месте и подобрать необходимых предприятию работников.