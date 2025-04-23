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На базе Сафоновского индустриально-технологического техникума прошла ярмарка вакансий

24.04.2025

Свои рабочие места представили швейная фабрика, ВТБ, «Русский Лён», ПАО «Дорогобуж», почтамт, «Золотая нива» и другие предприятия Сафоновского и Дорогобужского муниципальных округов.

В настоящее время на учете Центра занятости населения  стоит 35 человек. 

Ярмарка вакансий – это одна из эффективных форм поиска необходимых работников, позволяющая  встретиться со значительным числом соискателей на требуемые вакансии в определенное время в одном месте и подобрать необходимых предприятию работников.

Опубликовано в категории Приоритеты

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