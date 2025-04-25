Василий Анохин: «Более 50 человек уже прошли собеседование для участия в программе «Герои СВОего времени. Смоленск»

Более 50 человек уже прошли собеседование для участия в программе «Герои СВОего времени. Смоленск». Большинство из них проходили его очно, часть – в режиме онлайн. Интервью с потенциальными курсантами образовательного проекта продлятся до середины мая.

Организаторы делают все, чтобы собеседование проходило в удобное для участников время. С каждым связываются отдельно, встречи планируются даже в выходные дни. К интервью допущены бойцы и ветераны СВО, которые успешно прошли предыдущие этапы – анкетирование, эссе и тестирование.

Лучшие будут зачислены на проект и начнут обучение. В рамках образовательных модулей участники изучат экономику и финансы, управление организацией, право, историю России и многое другое. Практическая часть включает работу с опытными наставниками и стажировки в органах региональной и муниципальной власти, на предприятиях области.

«Образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО. Она реализуется по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Почти 300 бойцов и ветеранов специальной военной операции пожелали связать свое будущее с развитием Смоленщины и зарегистрировались на проект», – рассказал губернатор Василий Анохин.