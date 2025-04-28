В Смоленской области до 2030 года планируют построить 2,6 млн кв. м жилья

В целях укрепления и развития строительного комплекса в Смоленской области до 2030 года планируют построить 2,6 млн кв. м жилья, заявил губернатор Василий Анохин. Для этого требуется ежегодно вводить более 400 тысяч кв. м. При этом уже в текущем году для детей-сирот, целевиков, людей других социальных категорий приобретут более 350 квартир.

«Люди должны жить в комфортных условиях. Поэтому важно не просто строить дома, а создавать в наших городах и посёлках привлекательные условия для жизни. Благодаря поддержке президента России, федерального правительства и использованию инструментов «инфраструктурного меню» реализуем крупные строительные проекты в социальной сфере: строим и обновляем школы, больницы, поликлиники, дома культуры и другие учреждения», — рассказал глава региона Василий Анохин.

Анохин также напомнил, что в прошлом году на капитальный ремонт 230 объектов социальной инфраструктуры направили почти два млрд рублей. Кроме того, почти 500 тысяч кв. м жилья построено в регионе за 2024 год, что на 20% больше планового показателя.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Смоленская область уверенно наращивает темпы жилищного строительства, ориентируясь на амбициозную, но абсолютно реалистичную цель — 2,6 млн квадратных метров жилья к 2030 году. Это не просто цифры: за ними — новые дома для семей, комфорт и стабильность для молодых специалистов, поддержка детей-сирот и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Уже в этом году запланировано приобретение более 350 квартир для социально значимых категорий граждан.

Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, речь идёт не просто о строительстве квадратных метров, а о формировании среды, где хочется жить, работать и воспитывать детей. Благодаря личному вниманию Президента России к вопросам развития регионов и поддержке федерального центра, в Смоленской области реализуются масштабные проекты: строятся школы, поликлиники, дома культуры — всё это формирует фундамент для устойчивого роста и качества жизни.

Важно, что регион последовательно и прозрачно использует механизмы «инфраструктурного меню» и другие федеральные инструменты. Такой подход уже дал результат: только в 2024 году построено почти 500 тысяч кв. м жилья — это на 20% больше запланированного объёма. Смоленщина показывает пример того, как региональные усилия при поддержке государства могут эффективно трансформировать социальную и городскую среду.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В 2024 году в строительном комплексе существовала значительная обеспокоенность в связи с удорожанием ставок по кредиту — ключевая ставка Банка России достигла 21 %, что могло привести к резкому падению темпов ввода жилья. Однако наиболее пессимистичные сценарии не оправдались — в 2024 году строительство многоквартирных домов в Смоленской области даже увеличилось на 1 % по сравнению с показателями 2023 года. Вместе с тем, темпы индивидуального жилищного строительства в 2024 году в регионе упали на 12 %, что может объясняться значительным удорожанием строительных материалов и приостановкой некоторых государственных программ (таких, как сельская ипотека). А уже в первом квартале 2025 года регион показывает уверенные темпы роста — по многоквартирным домам наблюдаются темпы прироста ввода жилья 12,2 % по сравнению с первым кварталом 2024 года, а по индивидуальному жилищному строительству положительная динамика составляет 17,2 %. Хотелось бы надеяться, что такая динамика сохранится и далее в этом году. В целом приведённые показатели демонстрируют, что строительный комплекс Смоленской области показал высокую степень устойчивости по строительству жилья в условиях удорожания кредитных ресурсов. При этом у Смоленской области есть большой потенциал для наращивания темпов строительства — среди регионов ЦФО Смоленская область в 2024 году по общему объёму ввода жилья опередила только Ивановскую, Тамбовскую, Орловскую и Костромскую области, а остальные региона опережают Смоленскую область. Эта ситуация частично объясняется тем, что в Смолеснкой области по сравнению со многими другими субъектами меньшая численность населения, которая, к сожалению, продолжает уменьшаться, и всё же региональным властям можно посмотреть на опыт соседних регионов в части стимулирования более интенсивного строительства жилья.

Очень важно, что губернатором Смоленской области Василием Анохиным анонсировано, что в 2025 году для детей-сирот, целевиков, людей других социальных категорий приобретут более 350 квартир. Приобретение жилья для детей-сирот является давней проблемой — многие дети-сироты и лица из их числа смогли получить жильё только по решению суда, а кроме того, в ряде районов области практически сошло на нет строительство многоквартирных домов, что не позволяло приобретать квартиры для льготных категорий, в том числе для детей-сирот. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что такая ситуация начинает меняться — например, в марте 2025 года город Демидов посетили депутаты Смоленской областной Думы Николай Дементьев и Алексей Василенков, которые ознакомились с ходом строительства в городе многоквартирного социального дома, в котором будут жить дети-сироты, а также семьи приехавших в округ специалистов местных учреждений и предприятий — учителей, медиков, инженеров, работников сельского хозяйства. Такого рода проекты очень важны, поскольку именно через строительство социальных многоквартирных домов небольшие муниципалитеты Смоленской области смогут обеспечить детей-сирот жильём и привлечь к себе молодых специалистов.

Хотелось бы отметить в качестве положительной новости то, что Смоленская область в рамках «инфраструктурного меню» реализует крупные строительные проекты в социальной сфере: строим и обновляет школы, больницы, поликлиники, дома культуры и другие учреждения, о чём заявил Губернатор Василий Анохин. С помощью одного из инструментов инфраструктурного бюджетного кредита субъекты РФ привлекают заемные средства на льготных условиях: по ставке 3% годовых сроком на 15 лет. Это очень выгодные условия по сравнению с кредитами в коммерческих банках, которые активно привлекались ранее регионами, в том числе и Смоленской областью.