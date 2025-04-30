Артем Туров: «За последние три года было принято более 120 федеральных законов, которые дополнительно защищают военнослужащих и членов их семей»

Предлагаем вниманию читателей большое интервью заместителя председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, которое депутат от Смоленской области дал в ходе региональной недели. Основными темами разговора стали законодательная поддержка военнослужащих, участников СВО и их семей, гуманитарная помощь соединениям Вооруженных сил и российским прифронтовым регионам, борьба с незаконной миграцией, развитие Союзного государства России и Беларуси и народная программа «Единой России».

О ПОДДЕРЖКЕ УЧАСТНИКОВ СВО

– Артем Викторович, как устроена законодательная работа по поддержке участников СВО и членов их семей?

– Мы постоянно совершенствуем федеральное законодательство. За последние три года было принято более 120 федеральных законов, которые дополнительно защищают военнослужащих и членов их семей. В 2024 году, например, мы приняли 33 закона, 11 из них разработаны при моем участии. Эта практика сложилась благодаря прямому общению, нашим постоянным визитам в воинские соединения, в зону проведения СВО, встречам в общественных приемных партии «Единая Россия» во всех районах Смоленской области, в ходе мероприятий в Штабе общественной поддержки. Могу с уверенностью сказать, что мы в приоритетном порядке продолжаем ею заниматься на системной основе.

Для всех нас сейчас самое главное, конечно же, это сделать все возможное, чтобы наши военнослужащие, наши мобилизованные, контрактники, те, кто сейчас выполняет воинский долг по защите Отечества в рамках СВО, чувствовали себя социально защищенными, знали, что дома государство, власти делают для них все необходимое, чтобы их семьи, их родные были обеспечены, защищены, и им оказывалась максимальная помощь и поддержка. На этом постоянно делает акцент Президент нашей страны –

верховный главнокомандующий Владимир Путин, и это является приоритетным в работе партии «Единая Россия».

– На Смоленщине работа по поддержке участников СВО и членов их семей также находится в приоритете. Есть ли какие-то региональные особенности?

– В каждом конкретном регионе нашей страны с каждым конкретным участником СВО ведется точечная работа. Только у нас в Смоленской области существует более

40 различных мер поддержки. Для этого работают различные ведомства. Многое делается по линии областного Правительства и лично Губернатором Смоленской области Василием Анохиным, который постоянно держит руку на пульсе.

Я рекомендую по всем вопросам обращаться в региональный филиал госфонда «Защитники Отечества», который был создан по поручению Президента России: специалисты фонда занимаются поддержкой ветеранов СВО и членов их семей в части персонального сопровождения по всем возникающим вопросам. Кроме того, по линии «Единой России» мы постоянно проводим тематические дни приемов, где системно консультируем о мерах поддержки, оказываем помощь, если возникают вопросы, а также используем информацию для законодательной работы.

Немаловажно, что на Смоленщине запущена образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». Это региональный аналог федерального президентского проекта «Время героев». Главная цель –

раскрыть талант и потенциал участников СВО на «гражданке», подготовить высококвалифицированных и компетентных руководителей для органов власти всех уровней, предприятий и общественных организаций в Смоленской области. На первом этапе подать заявку на участие в программе могли все категории участников и ветеранов специальной военной операции как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные. Всего было подано более 250 заявок. Около половины из всех, кто направил заявки, – бойцы в возрасте до 35 лет. После онлайн-тестирования и отбора их ждет очное собеседование, проверка в Минобороны и зачисление победителей на программу. Каждый получит опытного наставника. Выпускникам программы предложат варианты трудоустройства по их профилю.

– Есть ли какие-то нововведения для тех, кто принял решение поступить на военную службу по контракту?

– В Смоленской области уделяется большое внимание вопросу службы по контракту. Как я говорил ранее, он находится на постоянном контроле у руководства региона. С 1 января 2025 года при заключении контракта в Смоленской области предоставляется единоразовая выплата в размере 1,2 миллиона рублей. Граждане, поступившие на военную службу, получают возможность списать долги по кредитам до 10 миллионов рублей. Кроме того, размеры денежного довольствия постоянно увеличиваются. Увеличены также выплаты смолянам, которые оказывают содействие в подготовке кандидата к заключению контракта с Министерством обороны России –

теперь эта сумма составляет 100 тысяч руб-

лей. Стало проще получить справку о том, что военнослужащий участвует или участвовал в специальной военной операции. Теперь это можно сделать на госуслугах или в любом региональном филиале МФЦ.

Для родственников контрактников, добровольцев и мобилизованных смолян функционирует специальная платформа «Za Добро», внедрена одноименная социальная дисконтная карта. Вся социальная поддержка семьям предоставляется бессрочно.

О ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

– Каким образом по линии партии «Единая Россия» оказывается помощь российским прифронтовым и историческим регионам, которые вернулись в родную гавань?

– Здесь обязательно нужно говорить как о помощи военным, так и о помощи воинским соединениям, а также о помощи пострадавшим людям. Начну с помощи гражданскому населению в налаживании мирной жизни.

С самого начала СВО по линии партии «Единая Россия» я отвечаю за работу на освобожденных территориях Харьковской области и за работу гуманитарной миссии в Белгородской области. Отмечу, что партия практически сразу же открыла гуманитарные центры в исторических регионах. Всего их работало более 40. В них люди получали и продолжают получать продукты питания, одежду, предметы первой необходимости, лекарства, психологическую помощь и помощь в поиске родственников. Если говорить о цифрах, то это порядка 140 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые и прифронтовые регионы, в том числе более

17 тысяч тонн медикаментов.

– Вы с самого начала спецоперации регулярно находитесь в зоне проведения СВО. Что сделано, если говорить о помощи военным подразделениям?

– Мы постоянно находимся на связи с нашими соединениями, и все те потребности, которые есть у военнослужащих и гражданского населения, мы с начала проведения СВО стараемся закрывать по максимуму. Я могу сказать, что только за последние два года более 14 миллиардов рублей внебюджетных средств по линии «Единой России» было направлено на закупку специальной техники, квадрокоптеров, различного снаряжения, амуниции, транспортных средств для того, чтобы оказать максимальную поддержку нашим бойцам, сделать работу ребят еще более эффективной, потому что появляются новые средства, которые очень нужны на фронте.

Надо сказать, что по моей инициативе мы также самостоятельно проводили сбор с нашими коллегами и различными коммерческими структурами, фондами. Итог: порядка 100 миллионов рублей за эти несколько лет были направлены на закупку спецтехники, БПЛА, амуниции и оборудования нашим смоленским подразделениям, которые принимают участие в СВО. Это помощь для нашей легендарной 144-й Ельнинской гвардейской мотострелковой дивизии, 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады, 359-го мотострелкового полка, 29-й отдельной железнодорожной бригады и других соединений региона.

Отмечу, что я и мои коллеги-однопартийцы регулярно выезжаем к смоленским бойцам и всю помощь передаем лично. Только за прошлый год таких выездов было

более 30. Регулярно навещает защитников секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов – последний его визит прошел совсем недавно в середине апреля 2025 года.

Хотел бы поблагодарить всех активистов, волонтеров, предпринимателей, трудовые коллективы и всех неравнодушных смолян, которые помогают и словом, и делом. Хочу искренне сказать слова благодарности смолянам, потому что очень многие люди участвуют в наших акциях по сбору помощи, отдают, можно сказать, частичку себя для того, чтобы оказать поддержку нашим бойцам. Большое спасибо школьникам, студентам, которые регулярно отправляют письма на фронт, и это все находит отклик у наших бойцов, поддерживает их моральный дух. Они чувствуют, что за спиной у них стоят миллионы людей.

Если есть желание помочь, то приглашаю всех присоединиться к партийному проекту «Все для фронта» – любую помощь принимают в региональном исполнительном комитете «Единой России» в Смоленске на улице Карла Маркса, д. 14.

– А сами члены партии как принимают участие непосредственно в спецоперации?

– Все-таки я бы не делил здесь людей по партийной принадлежности. Родину защищают у нас независимо от политических взглядов и убеждений. Особенно в условиях современной геополитической ситуации.

Но отмечу, что по линии партии в зону СВО ушло более 600 депутатов разного уровня от «Единой России», активистов нашей «Молодой Гвардии». Здесь нельзя не отметить и наших земляков, моих коллег-однопартийцев: сотрудника регионального исполнительного комитета Владимира Яковлева, депутата Смоленской областной Думы Егора Цыганова. К сожалению, один из наших товарищей, сотрудник исполкома, доброволец Алексей Белозерский погиб в мае 2023 года. Алексей посмертно награжден орденом Мужества и медалью ДНР «За отвагу», а его имя увековечено на мемориале бойцам бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» в Москве.

О ЗАКОНОПРОЕКТАХ ПО МИГРАЦИИ

– Сменим тему. Сейчас в интернете и ряде СМИ активно подчеркивается ужесточение миграционного законодательства в нашей стране. Расскажите, какие шаги предпринимаются в данном направлении.

– Мы видим, что необходимость в упорядочении миграционных процессов и в противодействии теневым схемам, связанным с незаконной миграцией, назрела достаточно давно. Но нужно комплексно подходить к этому вопросу. Должны быть прозрачные и понятные правила, ведь люди, работающие у нас в стране, обязаны уважать наши традиции, культуру, исполнять законы, действующие на территории страны, изучать русский язык. Об этом наш Президент неоднократно высказывался.

В Государственной Думе была создана отдельная комиссия по вопросам миграции. За 2024 год мы с коллегами по фракции «Единая Россия» приняли 14 федеральных законов, из них шесть с моим участием, направленных на совершенствование процесса, на борьбу с теми людьми, кто организовывал незаконную миграцию, кто обеспечивал документами организации, которые в том числе принимали экзамены по русскому языку. Для нас очень важно было в первую очередь решить вопросы незаконной миграции, убрать все те механизмы, которыми пользовались различные люди для обогащения, используя миграционные потоки и создавая условия для незаконной миграции на территории нашей страны.

– А какие планы на 2025 год?

– Работу эту мы ни на секунду не прекращаем. Как я говорил ранее, это постоянный поступательный процесс. Например, в 2025 году рассматриваются еще четыре законопроекта, разработанные также с моим участием. Уверен, что тот комплекс мер, который мы сейчас рассматриваем вместе с профильными силовыми структурами, поможет изменить ситуацию в сфере противодействия незаконной миграции. Обеспечение безопасности нашей страны и наших граждан является ключевым вопросом в работе Госдумы в сфере миграционной политики.

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

– Артем Викторович, вы активно занимаетесь вопросами развития Союзного государства России и Беларуси. Вы являетесь председателем комиссии в Парламентском собрании России и Беларуси. Как сейчас идет союзное строительство?

– В прошлом году мы отметили 25-летие Союзного государства и продолжили системную работу по интеграции России и Беларуси.

Напомню, что в рамках этого процесса реализуется множество совместных мероприятий, программ и дорожных карт в разных направлениях: экономике, промышленности, гуманитарной сфере, сельском хозяйстве, молодежной политике.

Всего реализованы 28 союзных программ и определены 11 новых стратегических направлений работы до 2026 года. С точки зрения экономики сделали большие шаги по переориентации грузопотоков, развитию совместных торговых отношений. Перешли практически полностью на торговлю в национальных валютах. В условиях обострения вызовов и угроз особое внимание уделили укреплению безопасности Союзного государства. Немаловажно, что этот вопрос под пристальным контролем президентов обеих стран.

Особый момент – унификация союзного законодательства. Наша главная задача –

создание условий, при которых граждане, где бы они ни находились (россияне на территории Беларуси либо наоборот), получали одинаковые возможности, права и услуги. Вся работа направлена на то, чтобы гражданам Союзного государства было комфортно жить, учиться, работать. И это поступательный процесс. Повторюсь, что за это время созданы равные возможности в образовании, медицине, пенсионном, социальном обеспечении. Отдельный аспект –

это трудовое законодательство.

– Расскажите о последних нововведениях на союзном треке.

– Из последних нововведений хотелось бы отметить отмену с 1 марта 2025 года роуминга между нашими странами. Теперь жители могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по «домашним» тарифам. Услуга предусматривает 300 минут: 150 минут на входящие звонки, 150 минут на исходящие, а также 5 ГБ интернета при условии, что тарифный план конкретного абонента их включает. Это новый шаг в создании комфортных условий как для граждан, так и для бизнеса. Особенно для жителей наших приграничных муниципальных округов.

С 10 января 2025 года вступило в силу соглашение о взаимном признании виз. До-

кумент регулирует порядок пересечения иностранцами совместной границы Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан России и Беларуси. Въезд возможен через международные пункты пропуска и пути железнодорожного и воздушного сообщений. Въезд на территории России и Беларуси теперь возможен также на путях автомобильного сообщения на шести участках. Три из них (Красная Горка, Кругловка и Дубовичка) находятся на территории Смоленской области, что создаст новые возможности для развития нашего региона, в том числе в области туристической деятельности.

Из перспективных направлений. В ближайшее время примем модельный закон о приграничном сотрудничестве. Он упростит финансирование по программам использования бюджета Союзного государства между приграничными территориями.

– Правда ли, что с апреля 2025 года вступит в силу единый полис ОСАГО?

– Действительно, с апреля 2025 года автолюбители Союзного государства смогут пользоваться единым полисом ОСАГО, который будет действовать на территориях обеих стран. Законодательная база для этого нововведения уже подготовлена, сейчас идет определенная доработка информационных систем, чтобы обеспечить их стабильную работу перед полноценным запуском. Это станет очередным шагом к упрощению перемещений между нашими странами.

В этом вопросе интересно следующее. Он в свое время «вырос» из обращения ко мне гражданина на одном из приемов в партийной приемной «Единой России». После этого нами было инициировано, а затем проведено заседание рабочей группы профильных комиссий Парламентского собрания союза Беларуси и России. Впоследствии были приняты союзные модельный и федеральный законы. Таким образом, мы видим очень интересный путь от обращения обычного гражданина до принятия закона, который упростит жизнь многим водителям. А особенно актуальным это будет для жителей всех приграничных областей, где, по нашим оценкам, популярность нового полиса среди автомобилистов может достичь до 70%.

– Какие вы видите дальнейшие перспективы Союзного государства для Смоленска и области?

– Уверен, что благодаря позиции Президента России Владимира Путина, федеральной поддержке, усилиям Губернатора Смоленской области Василия Анохина, Правительства региона наша область станет постоянным местом для проведения знаковых совместных мероприятий и проектов Союзного государства. И таких проектов становится все больше и больше. Речь идет не только о политических и экономических мероприятиях, но и о гуманитарных, молодежных, спортивных. У нас в 2026 году в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» появится туристический информационный центр Союзного государства. Это решение было представлено в январе прошлого года на парламентских слушаниях, посвященных сотрудничеству в сфере туризма в Союзном государстве. Тогда в масштабном мероприятии участвовали депутаты Парламентского собрания союза Беларуси и России, представители федеральных и региональных органов власти России и Беларуси, эксперты и аналитики туристической сферы.

Новый центр станет выставочной площадкой, местом формирования трансграничных турмаршрутов, аккумулирует мероприятия, которые мы, например, организуем на Смоленщине. Здесь я говорю о фестивале «Молодежь за Союзное государство». Он дважды прошел в сентябре 2023 и 2024 года. В рамках фестиваля проходит как творческая программа, так и деловая. В прошлом году на этом масштабном мероприятии здесь впервые состоялся форум молодых историков России и Беларуси.

Еще один интересный проект – возрождение хоккейного клуба «Славутич». Наша смоленская команда с 2024 года участвует в сильнейшей хоккейной лиге Беларуси. Можно сказать, выступает определенным первопроходцем. Причем хорошим первопроходцем: для первого сезона у нашей команды прекрасные достижения – выход в плейинн лиги и в том числе 14 домашних аншлагов на матчах. Благодаря участию в Экстралиге к нам в регион приезжает много туристов из Беларуси, и они видят позитивные изменения в области. Знаю, что и у соседних со Смоленской областью регионов России появилось желание также участвовать в Экстралиге.

Отдельно остановлюсь на экономических и промышленных связях. Смоленская область занимает третье место по торговому обороту с Беларусью среди всех российских регионов, уступая только Москве и Московской области. И этот товарооборот постоянно увеличивается. Только за последние три года он вырос более чем на 32%. У нас большое количество предприятий с участием белорусского капитала.

Смоленск является своеобразным центром между московской и минской агломерациями, связующим звеном России и Беларуси. Уверен, что, исходя из исторических предпосылок, в перспективе именно Смоленск может и должен стать столицей Союзного государства.

О РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

– Как реализуется Народная программа «Единой России» в Смоленской области?

– Народная программа – это стратегический документ, принятый партией в

2021 году. Она включает в себя предложения по улучшению жизни жителей от наших избирателей и затрагивает комплексно все сферы деятельности. Это модернизация систем образования, здравоохранения, культуры, спорта, формирование комфортной городской среды, ремонт почтовых отделений и многое-многое другое. Самое главное –

Народная программа создана на основе предложений от наших избирателей. Это порядка 2,5 млн предложений по всей стране и более 30 тысяч от жителей Смоленской области. Вместе с моим коллегой, депутатом Госдумы от Смоленской области Сергеем Неверовым мы обсуждали программу с нашими земляками во всех районах нашей области, на разных площадках, в Штабе общественной поддержки, в ходе приемов в партийных приемных и встреч в разных аудиториях: со студентами, рабочими, пенсионерами, военнослужащими, творческой интеллигенцией. В конце 2024 года на съезде партии мы приняли обновленную версию с целями на 2025 и 2026 годы, и именно на основании этого наша фракция участвует в формировании федерального бюджета.

Отмечу, что любые работы в рамках Народной программы контролируются «Единой Россией» на всех объектах. За проведением ремонтных работ и контролем расходования бюджетных средств всех уровней на каждом этапе следят депутаты и сенаторы от региона, депутаты Смоленской областной Думы, представители профильных ведомств Правительства Смоленской области, руководство муниципальных округов, члены общественных организаций, сами жители. Контроль серьезный. Я сам в ходе региональной недели постоянно выезжаю на объекты и лично слежу за ходом работ.

– Расскажите, каких результатов удалось достичь в рамках Народной программы за последние годы в Сафоновском районе.

– Основное – это комплексное развитие наших теперь уже муниципальных округов: благоустройство общественных пространств, ремонт сельских домов культуры и школьных спортивных залов.

За последние годы отремонтировали несколько общественных территорий в Сафонове. Здесь хотелось бы выделить проект комплексного развития центральной части «Светлое настоящее», которая не без проблем, но была реконструирована за два года. На реализацию проекта было выделено более 60 млн рублей. Нельзя не отметить и трехлетние работы по благоустройству парковой зоны по ул. Мира. Кстати, к общественным территориям добавилась и реконструкция дворовых территорий. Всего за несколько лет их было реконструировано более 40.

– А кроме благоустройства?

– Существенное финансирование направили на косметический ремонт сельских домов культуры и закупку нового оборудования. Благодаря этому за несколько лет они обрели новую жизнь. В Николо-Погореловском СДК, Барановском СДК, Беленинском СДК, Рыбковском СДК, Издешковском СДК провели частичный ремонт и закупили оборудование: теперь там есть современная звуковая аппаратура, проекторы, удобные кресла.

Кроме этого, значительные суммы направили на ремонт Сафоновской и Издешковской детских школ искусств. Стоит отметить и еще один момент. В 7-й школе города Сафоново отремонтировали спортивный зал и оснастили его спортивным инвентарем, в 3-й школе установили универсальную спортивную площадку с резиновым покрытием.

Еще подчеркну, что благодаря совместной работе с Сергеем Неверовым удалось включить ряд объектов в программу по кап-

ремонту почтовых отделений. В результате кардинально преобразились почтовые отделения в Издешкове и Рыбках.

Уверен и знаю, что все жители Смоленщины видят позитивные изменения, произошедшие в последние несколько лет у нас в регионе. И в этом большая заслуга Губернатора Смоленской области Василия Анохина, Правительства региона и команды «Единой России». Все намеченные цели и планы мы совместно со смолянами и командой региона обязательно выполним!