Госкорпорация «Росатом» и правительство Смоленской области утвердили перечень проектов по развитию Десногорска до 2028 года





Мероприятия направлены на социально-экономическое развитие города-спутника Смоленской АЭС и будут реализованы в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Смоленской области.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и губернатор Смоленской области Василий Анохин подписали перечень мероприятий, направленных на развитие образования, культуры, обновление инфраструктуры и создание комфортной городской среды для жителей Десногорска. В течение четырех лет планируется реализовать порядка 30 проектов за счет дополнительно привлеченных средств из регионального бюджета, а также финансирования Концерна «Росэнергоатом». Эти инициативы станут частью совместной работы «Росатома» и правительства Смоленской области, проводимой в рамках соглашения о сотрудничестве.

«Госкорпорация «Росатом», являясь крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе, принимает активное участие в развитии территории своего присутствия. Благодарен генеральному директору Алексею Евгеньевичу Лихачеву за конструктивное взаимодействие, – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Протокол с мероприятиями на 2025-2028 годы – логичное продолжение совместной работы с нашим стратегическим партнером по созданию комфортных условий проживания в атомграде. Основное финансирование будет направлено на реализацию различных программ в сфере образования, культуры, благоустройства и других не менее важных направлений городского хозяйства».

Программа включает в себя комплекс мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе ремонт автомобильных дорог, тепловых сетей и сетей ливневой канализации. Особое внимание будет уделено безопасности образовательных учреждений. Три школы и три детских сада получат новые ограждения по единому стандарту, в детских садах «Лесная сказка» и «Аленка» будет проведен ремонт системы отопления, что значительно повысит комфорт пребывания детей. Кроме того, запланированы ремонты столовых, установка сантехнического оборудования в школах № 2, 3, 4 и реконструкция бассейна в школе № 2.

Уже в 2025 году преобразятся внутренние помещения городского Центра досуга, а в 2027 году аналогичные изменения ждут музыкальную школу имени Михаила Глинки.

Также будут направлены средства на создание новых общественных пространств, разработку мастер-плана города, участие Десногорска во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, что позволит привлечь федеральное финансирование на реализацию востребованных инициатив. Параллельно продолжится развитие цифровой платформы «Умный город».

Стоит отметить, что соглашение о сотрудничестве губернатор Смоленской области и генеральный директор «Росатома» подписали 15 июля 2023 года, подтвердив намерение обеспечить дальнейшее социально-экономическое и инфраструктурное развитие города атомщиков.

«Соглашение о сотрудничестве «Росатома» и правительства региона имеет для градообразующего предприятия стратегически важное значение, так как качество жизни в Десногорске напрямую влияет на кадровый потенциал атомной станции, – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Впереди строительство Смоленской АЭС-2. Говоря о перспективе, мы в первую очередь думаем о людях, которые будут строить и эксплуатировать новые энергоблоки. Благоустройство существующих общественных пространств и создание новых, поддержка системы образования – все это инвестиции в будущее. Реализация утвержденных мероприятий по развитию Десногорска поможет сделать его еще более современным, безопасным, удобным и привлекательным для молодых специалистов и их семей».

За последние годы в Десногорске на средства соглашения в формате софинансирования реконструирован мемориальный комплекс «Курган Славы», благоустроена общественная территория «Атом-Парк», модернизирована центральная площадь, отремонтированы спортивные объекты и дороги.

Стратегия развития «Росатома» и его дивизионов нацелена на то, чтобы гармонизовать развитие городов и отрасли, создать технологичную инфраструктуру для комфорта жителей. Положительную роль в этом играют соглашения с субъектами РФ и активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Фото — Марина Михальчик, Виктор Давыдов