Полномочный представитель президента РФ в ЦФО посетил смоленский авиазавод

В рамках деловой программы полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щёголев совместно с Губернатором Смоленской области посетили авиационный завод и пообщались с коллективом.

В настоящее время на предприятии трудятся более 3500 человек. Среди них опытные инженеры и рабочие. В числе сотрудников есть целые династии. Приходят на завод и молодежь, и ветераны специальной военной операции.

Стороны обсудили вопрос поддержки работников предприятия. Особое внимание уделили внедрению системы наставничества для новых сотрудников, включая участников специальной военной операции, «целевиков» и выпускников совместных образовательных программ Смоленского государственного университета и Московского авиационного института.

С этого года в регионе по поручению президента России Владимира Путина реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск» — продолжение федерального проекта «Время героев». Глава региона не исключил, что ее участники в будущем станут сотрудниками завода.

«Люди — это самое ценное для нас, поэтому необходимо помогать им адаптироваться на предприятии и расти профессионально. Договорились о том, что будем развивать систему поддержки сотрудников», — подчеркнул губернатор.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората Смоленского государственного университета, лектор общества «Знание»

Визит полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щёголева в Смоленскую область подчёркивает стратегическое значение региона и его промышленного потенциала. Авиационный завод, где трудятся более 3500 человек, остаётся флагманом региональной экономики и примером успешного сочетания производственных традиций с современными технологиями.

Особое внимание сегодня уделяется кадровому обеспечению предприятия. Смоленский государственный университет совместно с Московским авиационным институтом реализует сетевые образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов именно для нужд авиационного завода. Выпускники таких программ, а также участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск», становятся частью профессиональной команды предприятия. Это позволяет обеспечить устойчивую преемственность поколений, а также привлекать на производство мотивированную и подготовленную молодежь.

Как справедливо отметил губернатор Василий Анохин, люди — главная ценность региона. Поддержка работников, внедрение наставничества, адаптация участников СВО и выпускников — это не только социальная политика, но и инвестиции в будущее Смоленской области. Такой подход создаёт прочный фундамент для развития промышленности и укрепления социальной стабильности.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев не в первый раз посещает Смоленскую область. В 2020 и в 2023 году он принимал участие в церемониях вступления в должность губернатора Смоленской области — соответственно Алексея Островского и Василия Анохина. В марте 2023 года он присутствовал на церемонии представления врио Губернатора Смолсенкой области Василия Анохина после его назначения на эту должность Указом Президента. Полномочный представитель Президента также посещал регион во время рабочих поездок — например, в 2018 году Игорь Щёголев ознакомился с экспозицией музея “Смоленщина в годы Великой Отечественной войны”, в 2019 году посетил Михновский фельдшерско-акушерский пункт, в 2020 году посетил предприятия Гагаринского района, в 2023 году побывал на Вяземском машиностроительном заводе. Игорь Щёголев занимает должность Полномочного представителя Президента в ЦФО с 2018 года и детально знает проблемы и перспективы развития Смоленской области.

В ходе состоявшегося 22 апреля 2025 года очередного визита Игоря Щёголева на Смоленщину большое внимание в преддверии 80-летней годовщины Великой Победы было уделено патриотической тематике — так, полпред посетил Сквер памяти героев и навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Васильевича Якунина, посетил урок мужества в школе № 33 города Смоленска, принял участие в церемонии открытия Слёта городов-героев.

Кроме того, полпред провёл встречу с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным и совещание по вопросам поддержки социально ответственного бизнеса. Под руководством полпреда сформирован так называемый ЭКГ-рейтинг компаний, который может быть использован региональными властями для определения мер поддержки бизнеса. В нём учитываются три компонента: экология – степень воздействия на окружающую среду и реализация экологических проектов; кадры – уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты; государство – деловая репутация и социальное инвестирование в регионах присутствия. По сути, данный рейтинг является национальным измерением международных стандартов ESG — “экологическое, социальное и корпоративное управление”. В современном мире очень важную роль приобретает социальная ответственность бизнеса — бизнес должен вести себя ответственно в рамках политики в области охраны окружающей среды, в рамках защиты социальных прав трудящихся, а управление компанией должно осуществляться на основе гарантий прав акционеров (в том числе миноритарных), система выплат менеджменту должна быть прозрачной, и компания должна вести свою деятельность на основе нетерпимости к коррупции. Рейтинг ЭКГ создает для региональной власти возможность оценить рализацию бизнесом экологической повестки, оплату труда и социальные проекты, деловую репутацию компаний. И будет справедливо, если льготы и гарантии, государственную поддержку будут получать именно те компании, которые создают высокие стандарты работы в данных областях.

Игорь Щёголев в ходе своей рабочей поездки также побывал на Смоленском авиационном заводе. Следует отметить, что после распада Советского Союза некоторые заказы, которые могли бы достаться российским авиационным предприятиям, стали реализовываться в бывших союзных республиках, ставших независимыми государствами. Например, в Узбекистане, в Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова в 1992 году был поднят в воздух первый экземпляр Ил-114, в 1995 году начато модернизированное производство Ил-76. В то же время, российские авиационные предприятия, в том числе Смоленский авиационный завод, длительное время страдали от недостатка заказов, вынуждены были перепрофилировать часть производственных мощностей и сократить часть рабочей силы. В дальнейшем, как известно, Ташкентское авиастроительное предприятие в 2014 году прекратило своё существование. Кооперация в сфере авиации с той же Украиной стала невозможной. При этом западные санкции, распространившиеся на гражданскую авиацию, привели к проблемам с лизингом самолётов и к дефициту аваиакомпонентов, что поставило остро вопрос о срочном возрождении российского авиапрома. После банкротства предприятия в Узбекистане вернулись к производству самолета Ил-114 на российских мощностях, и вот первые вновь произведённые борты уже осуществили опытные полёты. Эта ситуация указывает на то, что в дальнейшем нужно надеяться не на импорт западных самолётов и не на кооперационные проекты с бывшими союзными республиками, а на развитие своего авиапрома. В этой связи визит Игоря Щёголева на смоленский авиационный завод очень актуален. Предприятие в советское время производило спортивные Як-18, пассажирские Як-42, в 1990-е годы выпустило опытный самолёт СМ-92 “Финист” и СМ-94-1, в 2000-е годы создало сельскохозяйственный самолёт Су-38, амфибийный варианг гидросамолёта СМ-92, в дальнейшем реализовывались совместные производственные проекты с Чехией. В настоящее время предприятие активно развивается, за последнее время значительно нарастило численность рабочей силы и имеет хорошие перспективы развития. Очень важна в данном случае кадровая политика, особенно программы наставничества и подготовки новых кадров в рамках сотрудничества и совместных образовательных программ с Московским авиационным университетом. На этом был сделан акцент в ходе рабочей поездки Игоря Щёголева. Надеюсь, что в дальнейшем Смоленский авиационный завод сможет стать крупнейшим многопрофильным предприятием, который будет реализовывать крупные проекты как в области гособоронзаказа и выпуска гражданской потребительской продукции, так и станет не просто площадкой для производства авиакомпонентов и ремонта, но и сможет реализовывать крупные проекты по проектированию и масштабированию производства самолётов своей разработки, внося свой вклад в импортозамещение гражданской аваиации в России.