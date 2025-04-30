Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах (в честь Всемирного дня охраны труда 28 апреля)

Неделя начинается сразу со Всемирного дня охраны труда, который отмечается в понедельник 28 апреля 2025 года.

Цель праздника – привлечь внимание работодателей, работников и общественности к необходимости предотвращения производственного травматизма, снижения негативного воздействия вредных и опасных производственных факторов на здоровье работающих и улучшения условий труда. Тема Всемирного дня охраны труда в 2025 году – «Революция в области охраны труда и техники безопасности: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочем месте». Основная цель мер по охране труда – обеспечение безопасных условий работы для защиты жизни и здоровья сотрудников, а также снижение числа несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

Мы же в течение тематической недели Минздрава России говорим о комплексной охране ЗДОРОВЬЯ человека на рабочем месте. С акцентом на охрану здоровья от предотвратимых рисков современной жизни и пандемии ХНИЗ. Потому что бремя факторов риска хронических неинфекционных заболеваний необходимо снижать постоянно, и во время работы, в том числе. Сегодня важно создать профилактическую среду и окружить человека профилактическим пространством. Чтобы повысить качество жизни и продлить здоровую жизнь, дав возможность каждому для активного долголетия, помимо медицинских технологий необходимо соблюдать принципы ЗОЖ на постоянной основе. Так как человек не может справиться с этим сам, мы должны ему помочь за счёт создания и внедрения корпоративных программ и лучших практик сохранения физического здоровья и психологического благополучия.

Информирование по этой тематике, создание и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах (в коллективах работающих) делается для формирования корпоративной культуры здорового образа жизни на рабочем месте. Корпоративные программы — это возможность сохранения трудового потенциала региона, а так же через работающих возможен прямой выход на их семьи, в которых есть дети и представители старшего поколения. Грамотность в вопросах сохранения здоровья и экспертные информационные ресурсы нужны всем.

Важно создать территории здоровья на предприятиях, в каждой организации, подобрав для каждого рабочего коллектива конкретные комплексные меры.

Это многомодульные проекты, направленные на профилактику основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Для того, чтобы не было разрыва процесса формирования мотивации к ведению ЗОЖ. В ежедневной жизни каждому человеку нужно помогать сохранять здоровье систематически: дома, во дворе, на улице и на работе окружающая обстановка и информационное поле должны быть «здоровьецентричными».

Но создать программу можно только при взаимодействии центра общественного здоровья, органов власти и корпоративного сектора.

Очень важно постараться совместить медицинские профилактические мероприятия, которые в виде профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, а так же диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями и обучения в школах здоровья пациентов с факторами риска, — проводятся ежегодно медицинскими организациями, — их надо соединить с системным тематическим информированием и возможностью соблюдать принципы ЗОЖ по рекомендации медиков независимо от того, где находится человек. В том числе, и на рабочем месте. И этот процесс должен быть системным и цикличным. Медицинские профилактические мероприятия должны быть «встроены» в корпоративные программы и дополнены таргетными (прицельными) программными мероприятиями.

Практики укрепления здоровья на рабочих местах представляют собой меры, направленные на улучшение физического и психического благополучия сотрудников.

Доказана прямая связь между здоровьем сотрудников и их производительностью:

• Физическая активность:

отсутствие активности в течение рабочего дня увеличивает вероятность снижения производительности на 96%.

• Курение:

курящие сотрудники на 28% чаще имеют снижение производительности.

• Здоровое питание:

недостаток фруктов и овощей в рационе на рабочем месте повышает вероятность снижения производительности на 93%.

Мероприятия корпоративных программ решают конкретные задачи по охране здоровья сотрудников с определёнными целями, ресурсами и ожидаемыми результатами в отношении основных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и факторов риска их развития.

Они разрабатываются с учетом индивидуальных потребностей и возможностей предприятия (организации) за счёт использования на старте цифровой платформы «АТРИЯ» и анализа результатов анкетирования руководителей и сотрудников.

Координирует этот процесс Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер».

Корпоративные программы укрепления здоровья – это системное проектное решение, которое делает коллективы более успешными, устойчивыми и эффективными. Корпоративные программы оптимально включать в муниципальные программы «Укрепления общественного здоровья». Это звенья одной цепи.

Корпоративная программа включает следующие этапы и направления: