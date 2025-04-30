Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — приоритетная задача для России

Память о великой Победе является фундаментальным элементом, обеспечивающим интеграцию общества и укрепление национальной идентичности. Общие воспоминания о героизме и самопожертвовании советских воинов в борьбе с нацизмом играют ключевую роль в формировании коллективного сознания.

Согласно данным ВЦИОМ, 98% россиян считают важным сохранить память о Великой Отечественной войне. В свою очередь, 90% респондентов гордятся историей России, а одним из самых значимых праздников для них является 9 мая — 68%.

Западные страны проявляют ревностное отношение к роли Советского Союза в победе над нацизмом, поскольку СССР внес неоценимый вклад не только в разгром фашистской Германии, но и в формирование современного мироустройства.

Фейковые нарративы о Великой Отечественной войне представляют собой инструмент, направленный на подрыв морального духа и веры в справедливость событий прошлого. Украина демонстрирует пример того, как страна постсоветского пространства оказалась в изоляции от общего исторического пространства народов СССР и приняла идеологию и методы, характерные для нацизма.

В то же самое время, представители стран, которые помнят историю и уважают роль СССР в разгроме нацизма, примут участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Это и руководители стран БРИКС (Китая, Бразилии), лидеры стран Восточной Европы (Сербии, Словакии), главы стран СНГ и представители глобального Юга. Это те страны, на которые можно опереться и за которыми будущее.

Каким образом, на ваш взгляд, влияет память о Великой Отечественной войне влияет на идентичность нашего народа? Какими методами эффективнее всего сохранять память о войне, рассказывать о ней молодежи? Что в вашем регионе делается для того, что молодежь чтила подвиги своих предков?



Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».



Память о Великой Отечественной войне играет ключевую роль в формировании идентичности российского народа. Это не просто воспоминание о трагических событиях, а фундаментальный элемент нашего самосознания, источник патриотизма и нравственных ориентиров. Победа в этой войне – символ мужества, стойкости и единства народа перед лицом смертельной угрозы. Она формирует чувство гордости за свою страну, преемственности поколений и ответственности за ее будущее. Именно поэтому сохранение памяти о Великой Отечественной войне является приоритетной задачей для России.

Для эффективного донесения исторической правды молодому поколению необходимы современные и интерактивные подходы. Сухие факты и цифры важны, но они не затронут эмоционально. Необходимы фильмы, музыка, виртуальные музеи, интерактивные карты боевых действий, встречи с ветеранами (пока еще есть такая возможность) и их родственниками. Важна работа с личными историями, письмами, дневниками, архивными документами – это позволяет прикоснуться к истории на личном уровне, прочувствовать ее.

Конечно, традиционные мероприятия, такие как торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам и вечный огонь, продолжают быть важными, но их необходимо дополнять новыми форматами. В Смоленской области проводятся различные акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», конкурсы школьных сочинений и рисунков, тематические уроки и экскурсии. Организуются поисковые экспедиции, во время которых молодые люди участвуют в восстановлении имен погибших солдат. Все это способствует тому, чтобы молодежь не просто знала о подвиге своих предков, но и чтила его, осознавала свою связь с историей и чувствовала ответственность за будущее страны.