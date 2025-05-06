Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Пока не похоронен последний солдат…



Более 600 поисковиков из России и Беларуси объединила Международная Вахта Памяти в Смоленской области. На территории Глинковского округа ведутся работы по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны. Как правило, это бойцы и командиры Красной Армии, пропавшие без вести.

«Вахта Памяти» была впервые проведена в 1988 году с целью сохранения исторической памяти о защитниках Отечества. Каждый год поисковые группы выезжают на места боев, чтобы вернуть в историю имена солдат, отдавших свои жизни за нашу свободу.

В прошлом году участниками поисковой работы на Смоленщине стали 82 отряда, в которые вошли более 1200 человек. Благодаря им было установлено 391 имя, захоронено 1950 воинов, для погребения переданы останки 11 красноармейцев.

По промежуточным итогам этого сезона поисковики смогли обнаружить останки 115 воинов Красной Армии, 11 медальонов и два документа. Имена четырех воинов уже удалось установить. Также переданы останки бойца Василия Егоровича Рыжова в Тульскую область, а родственников другого воина, уроженца Кардымовского округа, ещё предстоит найти.

Губернатор Василий Анохин встретился с неравнодушными активистами: «Великая Отечественная война затронула практически каждую семью в нашей стране. И сегодня представители бывших советских республик продолжают важное дело, которое призвано сохранять и передавать историческую память из поколения в поколение. Это поистине благородное, святое дело. Благодарю каждого участника Вахты памяти за неравнодушие и труд!»

Итоги работы регионального Правительства



На прошлой неделе Василий Анохин представил в Смоленской областной Думе отчет об итогах работы Правительства региона за 2024 год. По всем направлениям работы достигнуты существенные результаты.

«Забота о людях, их благополучии – главное в работе Правительства области. На это направлена и реализация наших программ и инициатив во всех сферах. Развиваем здравоохранение и образование, решаем инфраструктурные вопросы, создаем возможности для самореализации смолян», — акцентировал губернатор.

Приоритетное направление – поддержка участников СВО и их семей. Количество мер поддержки увеличено почти до 50. Планируется, что в этом году их станет еще больше. Помогаем защитникам и после возвращения с фронта: в обучении, с трудоустройством, вовлечением в общественную жизнь. По поручению Президента Владимира Путина реализуется программа «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленческих кадров из числа участников СВО.

Говоря о социальной инфраструктуре Василий Анохин отметил, что отремонтировано более 200 социальных объектов: школ, больниц, детских садов, колледжей, техникумов, учреждений в сфере спорта и культуры, завершено строительство онкологического диспансера.

В регионе действует 111 мер социальной поддержки. Ими в прошлом году воспользовались более 420 тысяч смолян – семьи с детьми, студенты, молодежь, уязвимые группы населения и др.

Инвестиции и экономика: в области сейчас реализуется более 50 крупных проектов с общим объемом вложений 60 млрд рублей. «Это новые рабочие места и возможности для самореализации смолян. Для обеспечения предприятий работниками организовали целевое обучение почти 1800 студентов».

В части коммунальной инфраструктуры проведен капитальный ремонт почти 150 объектов в 21 округе. Протяженность обновленных сетей – более 200 км. Отремонтировано более 470 км дорог, два моста, закуплено свыше 120 единиц коммунальной и дорожной техники.

Стоит отметить, что отчет Правительства региона был единогласно поддержан Смоленской областной Думой. «Общей командой продолжим нашу работу во благо смолян», — подытожил Василий Анохин.

Формирование системы спортивной адаптации участников СВО



Улучшение условий для физической реабилитации защитников и комплексную работу по развитию спорта в регионе обсудили на очередном заседании Правительства области.

Для 120 ветеранов СВО организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные тренировки по тяжелой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию. Занятия проводят квалифицированные тренеры в Смоленске, Вязьме, Ельне и Гагарине, для этого есть все необходимое оборудование. Защитники могут не только восстанавливаться, но и готовиться к соревнованиям для ветеранов и людей с ОВЗ.

На заседании обсудили и другие важные направления развития спорта в регионе. Так, на 17 тысяч увеличилось количество смолян, систематически занимающихся физической культурой. В общей сложности их число превышает 435 тысяч человек — это 55% от всего населения области.

Почти до 78% повысилась и обеспеченность региона спортивными объектами. «Улучшение показателей – итог большой работы по развитию инфраструктуры. Важно не снижать набранный темп. При поддержке Правительства России и Совета Федерации продолжим ремонтировать действующие и возводить новые объекты», — сказал Василий Анохин.

Новые возможности для будущих профессионалов



В регионе будет создан образовательный кластер для подготовки педагогов: Смоленская область победила в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Так, на базе Смоленского педагогического колледжа кластер объединит четыре организации среднего профессионального образования: Гагаринский многопрофильный колледж, Смоленскую академию профессионального образования, Смоленское государственное училище олимпийского резерва и Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки, а также 17 работодателей – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта.

Благодаря средствам федерального гранта и региональному софинансированию ремонт ждет базовую организацию кластера – Смоленский педагогический колледж. Там будут созданы современные образовательные пространства: зоны педагогических технологий, развития креативных способностей, художественно-эстетического воспитания, физической культуры, коррекционного обучения и другие. Каждая из них будет оснащена оборудованием для проведения интерактивных занятий.

Планируется, что по программам «Профессионалитета» педагогического кластера с 1 сентября 2026 года начнут обучаться более 700 студентов. Это будущие учителя и воспитатели для наших школ и детских садов, тренеры и педагоги в области искусств.

Всего в следующем году в области будут работать 6 кластеров: стройкомплекса, машиностроения, медицины, химической промышленности, сельского хозяйства и педагогики. «Наша команда делает всё, чтобы молодежь могла получить качественное образование и реализовать свой потенциал в своем регионе», — отметил Василий Анохин.

Татьяна Напреева