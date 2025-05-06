Чтобы город был уютнее

Более 44 тыс. смолян уже отдали свои голоса за общественные территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

До 12 июня жители региона выбирают объекты благоустройства в Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском и Гагаринском округах, в Смоленске и Десногорске.

В списке для голосования — парки и скверы, бульвары, прилегающие к памятникам территории и другие пространства.

Принять участие можно самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе» или обратиться к волонтерам.

в Сафонове волонтеры работают в образовательных учреждениях, а также на массовых мероприятиях.

– Призываю вас активнее участвовать в голосовании! Именно ваши голоса определят, какие территории будут благоустроены в следующем году, – обратился к смолянам Губернатор Смоленской области Василий Анохин.