Этот день мы приближаем, как можем

Среди тех, кого боль специальной военной операции пронзила в самое сердце, – сафоновские бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Накануне Дня Победы те, кто понимает, что такое нацистский режим, собрали средства для помощи участникам специальной военной операции.

Клич о сборе средств бросило правление Смоленской региональной организации бывших узников. И он был услышан. Пожилые люди жертвовали личные средства ради детей и внуков, которые сейчас ведут бой с неофашизмом, для поддержки жителей Курской области, переживших оккупацию, а в целом – ради жизни на земле.

В Смоленский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития для оказания гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и в рамках проекта «Все для фронта» сафоновцы собрали более 200 тысяч рублей. Всем им огромная благодарность и низкий поклон.