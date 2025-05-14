Кибершантаж подростков: как защитить детей от онлайн-угроз

Цифровая безопасность детей становится все более актуальной проблемой в современном мире. Киберпреступники активно используют социальные сети и мессенджеры для шантажа подростков, угрожая распространением их личных фотографий и видео в интернете.

По данным Киберполиции России, количество случаев кибершантажа несовершеннолетних значительно возросло за последний год. Злоумышленники создают фальшивые аккаунты, втираются в доверие к подросткам и получают доступ к их личным фотографиям.

Альянс по защите детей в цифровой среде совместно с Киберполицией России разработали комплекс мер по защите подростков от цифрового шантажа. Эксперты призывают родителей быть более внимательными к онлайн-активности своих детей и соблюдать следующие правила безопасности:

Контроль доступа к личным фотографиям и видео на устройствах ребенка.

Регулярные беседы о правилах безопасного поведения в интернете.

Ограничение конфиденциальности в социальных сетях.

Своевременное информирование правоохранительных органов при обнаружении подозрительной активности.

Что делать при угрозе шантажа?

Важно помнить, что распространение личных фотографий без согласия их владельца является уголовным преступлением. При получении угроз необходимо:

Сохранить все сообщения и доказательства шантажа.

Немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Сообщить о случившемся школьному психологу или социальному педагогу.

Цифровая грамотность должна стать обязательной частью воспитания современных детей. Регулярные обучающие программы и информационные кампании помогут повысить осведомленность подростков о рисках онлайн-коммуникаций и научить их защищаться от киберпреступников.

Только совместными усилиями родителей, образовательных учреждений и правоохранительных органов можно создать безопасную цифровую среду для подрастающего поколения.