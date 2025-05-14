Кибершантаж подростков: как защитить детей от онлайн-угроз

Цифровая безопасность детей становится все более актуальной проблемой в современном мире. Киберпреступники активно используют социальные сети и мессенджеры для шантажа подростков, угрожая распространением их личных фотографий и видео в интернете.
По данным Киберполиции России, количество случаев кибершантажа несовершеннолетних значительно возросло за последний год. Злоумышленники создают фальшивые аккаунты, втираются в доверие к подросткам и получают доступ к их личным фотографиям.
Альянс по защите детей в цифровой среде совместно с Киберполицией России разработали комплекс мер по защите подростков от цифрового шантажа. Эксперты призывают родителей быть более внимательными к онлайн-активности своих детей и соблюдать следующие правила безопасности:
- Контроль доступа к личным фотографиям и видео на устройствах ребенка.
- Регулярные беседы о правилах безопасного поведения в интернете.
- Ограничение конфиденциальности в социальных сетях.
- Своевременное информирование правоохранительных органов при обнаружении подозрительной активности.
Что делать при угрозе шантажа?
Важно помнить, что распространение личных фотографий без согласия их владельца является уголовным преступлением. При получении угроз необходимо:
- Сохранить все сообщения и доказательства шантажа.
- Немедленно обратиться в правоохранительные органы.
- Сообщить о случившемся школьному психологу или социальному педагогу.
Цифровая грамотность должна стать обязательной частью воспитания современных детей. Регулярные обучающие программы и информационные кампании помогут повысить осведомленность подростков о рисках онлайн-коммуникаций и научить их защищаться от киберпреступников.
Только совместными усилиями родителей, образовательных учреждений и правоохранительных органов можно создать безопасную цифровую среду для подрастающего поколения.
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