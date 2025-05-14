Международная Премия #МыВместе

12 апреля 2025 года дан старт пятому юбилейному сезону Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (далее — Премия).

Идея создания Премии прозвучала на встрече Президента России с волонтерами Общероссийской акции «МыВместе» и по итогам встречи вошла в перечень поручений Президента Российской Федерации.

Премия — это продолжение одноименной акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России», проводимого в России в течение 10 лет. Премию вручает Президент России Владимир Путин.

Основной целью Премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Премия показывает вклад общества в достижение национальных целей развития России до 2030 года.

Участниками Премии могут стать граждане России старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа с социальными проектами. С 2024 года участниками Премии также могут стать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, реализующие программу развития добровольчества (волонтерства), благотворительности и гражданских инициатив.

Учредитель Премии — Федеральное агентство по делам молодежи, организатор — Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф» (далее — Ассоциация Добро.рф).

Партнерами выступают АНО «Национальные приоритеты», «Деловая Россия», MAER, Российское общество «Знание», ООО «ВК» и другие.

Премия будет проходить с 12 апреля по 5 декабря и состоять из пяти этапов: заявочного, технической экспертизы, регионального, полуфинала и финала. Награждение победителей пройдет на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2025 года.

Основные этапы:

заявочный этап: с 12 апреля по 1 июня 2025 года;

техническая экспертиза: с 2 июня по 23 июня 2025 года;

региональный этап: с 30 июня по 28 июля 2025 года;

полуфинал: с 4 августа по 29 сентября 2025 года;

финал: с 13 октября по 3 ноября 2025 года;

объявление победителей и торжественное вручение по итогам Премии #МЫВМЕСТЕ в рамках Международного форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре 2025 года.

Прием заявок продлится до 1 июня.

Участники получат возможность подать заявку в 2025 году в 4 категориях национального трека по 11 номинациям Премии:

-категория «Личность» для физических лиц старше 18 лет;

-категория «НКО и проекты» для некоммерческих организаций, государственных учреждений и команд граждан с действующими социальными проектами.

-категория «Компании» включает «Субъекты малого и среднего предпринимательства» (далее — МСП) и «Крупный бизнес». -категория «Территория», в которую входят две номинации «Субъекты Российской Федерации» и «Муниципальные образования и моногорода».

Регистрация участников осуществляется на официальном сайте Премии (премия.мывместе.рф)