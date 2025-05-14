О прекращении подачи горячего водоснабжения в жилищный фонд и объекты соцкультбыта Сафоновского муниципального округа

Уважаемые сафоновцы!

Информируем о прекращении подачи горячего водоснабжения в жилищный фонд и объекты соцкультбыта на территории Сафоновского муниципального округа.

07.05.2025 14:17 Распоряжение от 30.04.2025 №176-р

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САФОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.04.2025 №176-р

О прекращении подачи горячего водоснабжения

в жилищный фонд и объекты соцкультбыта

В целях планово-принудительного ремонта на сетях горячего водоснабжения, оборудования котельных и предупреждения аварий на тепловых сетях, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 85 Правил горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642, Уставом муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области,

1. Предприятиям всех форм собственности прекратить подачу теплоносителя на нужды горячего водоснабжения на объекты соцкультбыта и в жилищный фонд (согласно Приложению к настоящему распоряжению):

1.1. От котельных СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»:

— котельная № 15 (ул. Химиков) – на период с 16.06.2025 по 29.06.2025;

— котельная № 5 (ул. Кутузова) – на период с 26.05.2025 по 08.06.2025;

— котельная № 18 (ул. Первомайская) – на период с 02.06.2025 по 15.06.2025;

— котельная № 1 (д. Клинка) – на период с 07.07.2025 по 20.07.2025;

— котельная № 16 (ул. Советская, 78 — центральная) – на период с 14.07.2025 по 26.07.2025;

— котельная № 2 (ул. Красноармейская) – на период с 04.08.2025 по 17.08.2025;

— котельная № 8 (м-он ГМП) – на период с 04.08.2025 по 17.08.2025.

1.2. От котельных ООО «Тепло Людям. Смоленск»:

— котельная № 2 (ул. Дзержинского д.18) – на период с 19.05.2025 по 02.06.2025;

— котельная № 1 (ул. Ленинградская д.27а) – на период с 21.07.2025 по 04.08.2025.

2. Не отключать горячее водоснабжение от котельных СФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»:

— котельная №7 (ул.Октябрьская — ЦРБ);

— котельная №6 (ул.Вахрушева — ЦРБ).

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Сафоновская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области (А.И. Жбанов).

Глава муниципального образования

«Сафоновский муниципальный округ»

Смоленской области А.А. Царев