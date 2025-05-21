Внимание конкурс

Управление культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области совместно с ООО «Русский лен» объявляют о старте муниципального конкурса сувенирных кукол из льняного волокна «Льняная палитра».
В Конкурсе могут принять участие физические лица (творческие объединения), проживающие (находящиеся) на территории Сафоновского района Смоленской области.
Номинации Конкурса:
Кукла из льноволокна «Русская красавица»;
Кукла из льноволокна «Защитник Отечества»;
Кукла из льноволокна «Любимая бабушка»;
Кукла из льноволокна «Дети – наше будущее»;
Кукла из льноволокна «Национальные костюмы народов России»;
Кукла из льноволокна «Сказочный герой»;
Кукла из льноволокна «Свободная тема о Родине и патриотизме»
Этапы Конкурса:
1 этап – подача заявок (до 17 июня 2025 года);
2 этап – рассмотрение конкурсных работ Оргкомитетом (с 18 по 23 июня 2025 года);
3 этап – объявление результатов Конкурса (до 1 июля 2025 года).
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Организационный комитет Конкурса до 17 июня 2025 года материалы на участие:
заявку на участие
анкету участника Конкурса
согласие на обработку персональных данных
собственно сувенирное изделие;
бирка, прикрепленная к сувенирному изделию (ФИО автора, номинация, название конкурсной работы (при наличии), контактный телефон).
Материалы для изготовления сувенирных изделий (льняное волокно) можно получить только в период проведения 1 этапа конкурса!!!
А также прием конкурсных кукол осуществляется по адресу:
г. Сафоново, ул. Ленина, д. 3, 4 этаж, кабинет 412
по предварительному согласованию.
Телефон для согласования –
8(48142) 4-36-84.
8 910 784 10 41
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