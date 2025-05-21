Почти 75 тысяч жителей Смоленской области проголосовали за объекты благоустройства

Смоляне всё активнее принимают участие во Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Данное голосованием длится уже месяц, за это время почти 75 тысяч жителей региона определились и отдали свой голос за благоустройство тех или иных общественных территорий. У тех, кто этого не сделал еще есть время повлиять на облик родного края – голосование длится до 12 июня 2025 года.

В этом году жители региона смогут проголосовать за объекты, расположенные в семи муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также в Смоленске и Десногорске.

Оставить свой голос могут смоляне старше 14 лет. Это возможно сделать следующими способами:

— на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

— через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе»

— с помощью волонтёров

В Смоленске волонтеры работают ежедневно с 10:00 до 18:00 в ТЦ «Макси» и ТРЦ «Галактика», а также в МФЦпо адресу ул. Индустриальная, 2/3 (воскресенье — выходной).

В муниципальных образованияхдобровольцы помогут проголосовать по следующим адресам:

г. Ярцево: проспект Металлургов, 21г (ТЦ «Куб»); ул. Советская 15 (отделение почтовой связи)

г. Гагарин:ул. Гагарина, 62 (КДЦ «Комсомолец»), Эжвинский проезд, д. 1 («Эггер Древпродукт»)

г. Десногорск: 4 мкр (скульптура «Добрый ангел мира»)

г. Вязьма: проезд 25 Октября, здание 1 (Культурно-выставочный центр)

г. Рославль: площадь Ленина, д.1 а (городской Дом культуры)

г. Сафоново: ул. Ленина, д. 4а (Центральный дворец культуры), 1-й микрорайон, 20 (МФЦ), парк имени В.И.Ленина, сквер памяти воинов-интернационалистов.

График волонтеров можно уточнить в учреждениях и на местах их работы.

Жителям отдаленных от окружных центров сёл и поселков помогут проголосовать в ближайших организациях культуры и образования.

«Голосование по выбору объектов благоустройства – это личный вклад каждого из нас в развитие нашей области, в совершенствование её облика. Участие региона в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» дает региону большие возможности, благодаря которым мы можем сделать наши парки, скверы, набережные, площади привлекательными, современными и удобными для нас и наших детей», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.