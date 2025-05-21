Смоленские муниципалитеты могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»



Правительство РФ обновило правила проведения всероссийского конкурса

«Лучшая муниципальная практика». Соответствующее постановление подписал

председатель правительства Михаил Мишустин.

Конкурс проводится с 2017 года и является важным инструментом поддержки

инициатив на местах, направленных на улучшение качества жизни граждан. В 2025 году

конкурсный отбор пройдет по пяти направлениям:

• «Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ»

• «Умный город»

• «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне»

• «Повышение эффективности управления территорией»

• «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)»

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в этом

году конкурс получил новые акценты: «Всероссийский конкурс является одним из

эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик, направленных

на повышение качества жизни граждан. Принято постановление, которым две

действующие номинации преобразованы в новые – “Повышение эффективности управления

территорией„ и “Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд

территории)„. Новые номинации будут стимулировать применение новых инструментов

для социально-экономического развития муниципалитетов. Кроме того, они будут

способствовать созданию новых точек притяжения и привлекательного образа

территорий».

Победителями конкурса станут 50 муниципалитетов, которым будет выделено в

общей сложности 1 млрд рублей на реализацию и развитие практик. Итоги подведут осенью

2025 года.

