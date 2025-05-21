Смоленские муниципалитеты могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Правительство РФ обновило правила проведения всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика». Соответствующее постановление подписал
председатель правительства Михаил Мишустин.
Конкурс проводится с 2017 года и является важным инструментом поддержки
инициатив на местах, направленных на улучшение качества жизни граждан. В 2025 году
конкурсный отбор пройдет по пяти направлениям:
• «Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ»
• «Умный город»
• «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне»
• «Повышение эффективности управления территорией»
• «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)»
По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, в этом
году конкурс получил новые акценты: «Всероссийский конкурс является одним из
эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик, направленных
на повышение качества жизни граждан. Принято постановление, которым две
действующие номинации преобразованы в новые – “Повышение эффективности управления
территорией„ и “Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд
территории)„. Новые номинации будут стимулировать применение новых инструментов
для социально-экономического развития муниципалитетов. Кроме того, они будут
способствовать созданию новых точек притяжения и привлекательного образа
территорий».
Победителями конкурса станут 50 муниципалитетов, которым будет выделено в
общей сложности 1 млрд рублей на реализацию и развитие практик. Итоги подведут осенью
2025 года.
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