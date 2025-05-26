Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рассказываем основные события рабочего графика главы региона

Создать максимально комфортные условия для наших защитников

Василий Анохин посетил Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. На его базе поправляют здоровье ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий разных военных кампаний. С прошлого года лечение в госпитале проходят и бойцы специальной военной операции, вернувшиеся с фронта.

Губернатор пообщался с пациентами и поинтересовался условиями работы сотрудников. Посмотрел, какие условия в госпитале сейчас и что еще можно улучшить. По его решению учреждение станет одной из опорных организаций для медицинской реабилитации ветеранов СВО: «Поручил провести текущий ремонт здания, заменить двери и мебель, обновить оборудование в эндоскопическом кабинете, водолечебнице, тренажерном зале и клинической лаборатории, а также благоустроить территорию госпиталя».

Сформирована сильная команда врачей и медсестер. К ним присоединяются молодые профессионалы, в том числе выпускники Смоленского государственного медицинского университета, заключившие договор целевого обучения.

«Мы должны создать максимально комфортные условия для наших защитников. Это и медицинская, и социальная реабилитация. Сейчас важна слаженная работа всех, кто занимается этими вопросами. Мы помогаем бойцам СВО с трудоустройством, обучением. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа участников СВО».

Важные рабочие встречи

На прошлой неделе губернатор провел ряд деловых переговоров.

В частности, с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным рассмотрели вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», развития жилищного строительства и благоустройства в регионе.С начала этого года в области введено почти 190 тыс. кв. м жилья, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это почти половина от планового показателя, установленного для региона Минстроем России. Для стимулирования строительства многоквартирных домов в муниципальных округах Правительством будет выкуплено 350 квартир для детей-сирот, целевиков, работников местных учреждений и предприятий.

«Главная наша задача – создавать комфортные и безопасные условия для жителей региона», — считает Василий Анохин. Города и поселки благоустраиваются при помощи федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До конца года обновление ждет 46 дворовых и 26 общественных территорий. Также будут установлены 36 новых детских игровых площадок: 10 – в Смоленске, 26 – в Десногорске и других муниципальных округах. В Починке, Ярцеве и Гагарине продолжится реализация трех проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Вместе с Минстроем России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» осуществляется работа над формированием программ комплексного развития 27 опорных населенных пунктов в регионе. Каждая из них будет включать проекты по строительству социальных объектов, улучшению систем ЖКХ, дорог, улиц и общественных пространств.

Также Василий Анохин провел рабочую встречу с Гендиректором РЖД Олегом Белозёровым. Стороны договорились укреплять сотрудничество предприятий региона с РЖД. По мнению губернатора, смоленские производители могут стать поставщиками продукции для пассажирских проездов, а также разработать системы управления.

А на встрече с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым в центре внимания были вопросы развития легкой атлетики. Одно из направлений взаимодействия – создание центра легкой атлетики с восстановительным комплексом для лечения и реабилитации спортсменов. Также обсудили вопросы модернизации манежа и стадиона в Смоленске, реконструкции беговой трассы в Реадовском парке.

Промежуточные итоги работы и планы

Основные вопросы развития промышленности региона были рассмотрены вместе с руководством ключевых смоленских компаний на Совете по промышленной политике под председательством губернатора Василия Анохина.

По итогам I квартала объем отгруженных товаров собственного производства составил более 118 миллиардов рублей, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние несколько месяцев региональный Минпромторг одобрил льготные займы на общую сумму 435 миллионов рублей для 15 предприятий. Это свидетельствует о растущем оптимизме в отрасли, поскольку за весь прошлый год мерой поддержки воспользовались 20 компаний, получив в общей сложности более 463 миллионов рублей.

Еще один важный вопрос – подготовка профессионалов для предприятий. Компании заключают целевые договоры со студентами, на данный момент их порядка 660. «Необходимо активнее привлекать молодых ребят, которые станут будущими сотрудниками, и выступать заказчиками для системы образования. Правительство области готово помогать в организации работы колледжей и техникумов с учетом потребностей промышленности», — акцентировал губернатор.

Договорились усилить сотрудничество в части получения обратной связи по эффективности мер поддержки, заключения целевых договоров со студентами, совместной работы с федеральными органами власти и компаниями для реализации новых инвестиционных проектов. Также предстоит укрепление межрегионального и международного сотрудничества.

Для детского творчества

В регионе создаются современные и комфортные условия для развития талантов детей. В этом году по национальному проекту «Семья» будут переоснащены шесть детских школ искусств.

Часть работ уже выполнена. Так, в Монастырщинскую детскую школу искусств, в которой занимается порядка 300 ребят, поступила новая учебная литература, мебель, оргтехника и музыкальные инструменты: аккордеон, баян и синтезатор. В Ярцевской детской художественной такие же позитивные изменения: для школы приобрели новую мебель, мольберты, софиты, информационные и выставочные стенды, а также экспозиционное оборудование.

Обновления в этом году еще произойдут в Детской художественной школе им. Тенишевой в Смоленске, а также в школах искусств в Духовщинском, Рославльском и Смоленском муниципальных округах. Всего на приобретение инструментов и оборудования будет направлено почти 22 млн рублей.

«Надеюсь, такие изменения вдохновят ребят и педагогов на новые достижения, и мы обязательно увидим и услышим наших юных звездочек на выставках и концертах самого разного уровня. Желаю творческих успехов!» — сказал Василий Анохин.

Правильный вектор

На встрече с известным военкором и нашим земляком Семёном Пеговым губернатор Василий Анохин обсудил проведение Международного спортивно-туристического слета «Наш вектор», который пройдет в Смоленском Поозерье с 1 по 10 июня.

Ожидается участие более 220 детей разного возраста – в два раза больше, чем в прошлом году. Ребята из нашей области, ДНР и других российских регионов, а также Абхазии, Беларуси и Южной Осетии объединятся в команды дружбы. Они будут вместе учиться скалолазанию, водному туризму и спортивному ориентированию, изучать тактическую медицину, управление БПЛА и осваивать другие навыки. Также будут организованы творческие мероприятия, где участники лучше узнают друг о друге, расскажут о своих родных регионах.

«По-доброму завидую ребятам. Туристический слет – это 10 дней увлекательного и активного отдыха на природе, новые впечатления и навыки, восходы и закаты, беседы у костра. А главное, спустя 10 дней, плечом к плечу пройдя все испытания и насыщенную программу, дети станут близкими товарищами. Уверен, что они пронесут эту дружбу сквозь годы и будут особенно ценить единство – нашу главную силу».

Губернатор добавил, что в этом году, как и в прошлом, планирует присоединиться к турслету и пройти вместе с ребятами через экстремальный маршрут. и

Смоляне развивают инновационный вид спорта будущего

Василий Анохин принял участие в открытии института современных лазертаг-технологий. В нем теперь работает более 100 программистов и инженеров, включая 15 профессионалов мирового уровня из российских регионов и других стран.

Смоленский «Лазертаг» — один из мировых лидеров в своей отрасли. Компания сотрудничает с 7 тысячами партнеров по всему миру, поставляет продукцию и услуги почти в 100 стран. Новое подразделение будет заниматься разработкой и производством игр, устройств и оборудования для них, проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности.

В новом подразделении «Лазертага» будут проходить практику смоленские студенты, рассказал губернатор. Ребят обучат созданию компьютерных интерактивных вселенных и робототехнике.

«Сегодня «Лазертаг» — гордость не только Смоленской области, но и всей России. Именно наши профессионалы создали инновационный вид спорта будущего — лазерный бой, а также проводят международные и федеральные соревнования по этому направлению. Они разрабатывают игры, оборудование и устройства, которые используют более 3500 клубов на всей планете. Звание мирового лидера — это реальный статус, приобретенный в жесткой глобальной конкуренции».

Профессионалов в учреждениях здравоохранения становится больше

Большое внимание в регионе уделяется привлечению медицинских работников в села, небольшие города и поселки. Помогают в этой работе федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В ФАПы и больницы наших муниципальных округов пришли еще восемь новых сотрудников.

Так, Ольга Лаврова стала врачом-физиотерапевтом в Смоленской областной клинической психиатрической больнице, Елена Прищепова – врачом-кардиологом в Рославльской ЦРБ, Светлана Духовская – врачом общей практики в Талашкинской врачебной амбулатории, а Ольга Красилова – врачом-оториноларингологом в Ярцевской ЦРБ.

В числе новых земских фельдшеров: Елена Дмитриева (заведующая Перенским ФАПом), Татьяна Вайцман (заведующая Сыр-Липецким ФАПом), Татьяна Соболенко (фельдшер в Гедеоновском ФАПе), Диана Клокова (заведующая Почаевским ФАПом).

Врачи и фельдшеры получат по 1 миллиону и 500 тысяч рублей соответственно. Для них существуют и другие меры поддержки, такие как помощь с предоставлением служебного жилья или компенсация аренды и оплаты коммунальных услуг.

«В 2024 году нам удалось привлечь по земским программам в учреждения здравоохранения 65 сотрудников – врачей и средний медперсонал – и эту работу продолжаем. Главам муниципальных образований поручил заботиться о людях, которые приезжают в их округа жить и работать, чтобы было проще освоиться на новом месте».

Памяти земляка

В Смоленске проходят Всероссийские соревнования по самбо памяти Героя России Владимира Александровича Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. В этом году турнир объединил более 200 юных высококлассных борцов из разных регионов России. Василий Анохин принял участие в торжественном открытии.

Масштабные состязания проходят в 16-й раз. Они носят имя нашего земляка Владимира Максакова. 31 мая 1996 года в ходе операции по проверке паспортного режима в поселке Шали его группа попала в засаду. Он принял решение вступить в бой, в ходе которого получил смертельные ранения. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, старшему прапорщику милиции Владимиру Александровичу Максакову посмертно было присвоено звание Героя России.

После открытия турнира губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым. Сторонам предстоит совместными усилиями популяризировать данный национальный вид борьбы, развивать инфраструктуру, поддерживать тренеров и проводить масштабные соревнования.

День славянской письменности и культуры

В прошлую субботу в Смоленске прошли торжества, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Василий Анохин принял участие в праздничных мероприятиях.

История праздника восходит к IX веку. Именно тогда святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий подарили славянским народам азбуку и тем самым заложили основу цивилизации, которая объединила славянские народы общими духовными ценностями, языком веры и культуры.

Этот день особенно важен для нашей земли, отметил губернатор. Традиция его празднования основана в современной России митрополитом Смоленским и Калининградским, ныне Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а год начала просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия – 863-й – совпадает с датой первого летописного упоминания Смоленска.

«Смоленщина подарила Отечеству и миру целую плеяду выдающихся творцов – писателей и поэтов, ученых и просветителей, которые внесли бесценный вклад в формирование национального интеллектуального наследия. Наш долг – бережно передавать его из поколения в поколение, продолжая многовековые традиции предков». Также Василий Анохин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

Татьяна Напреева