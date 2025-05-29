В Смоленской области создают пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до 3 лет

Соответствующее постановление подписал Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Мера принята в рамках реализации национального проекта «Семья» и Региональной программы по повышению рождаемости в Смоленской области на 2024 — 2027 годы в целях улучшения демографической ситуации в регионе.

Пункты проката создаются на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

Право на получение предметов первой необходимости имеют семьи с детьми в возрасте до 3 лет, которые зарегистрированы на территории Смоленской области и относятся к следующим категориям семей:

• семьи в возрасте до 35 лет включительно, воспитывающие ребенка или детей;

• семьи с единственным родителем (усыновителем);

• многодетные семьи. При этом они имеют право на получение предметов первой необходимости до достижения старшим ребенком из трех младших несовершеннолетних детей возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очной формы обучения образовательной организации;

• семьи участников специальной военной операции (мобилизованных военнослужащих и служащих по контракту).

• семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид;

• семьи, в которых воспитываются дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Создание таких пунктов позволит поддержать семьи, нуждающиеся в помощи. Мы понимаем, как важно обеспечить семьи с детьми всем необходимым, особенно в первые годы жизни, и надеемся, что эти меры помогут родителям чувствовать себя более уверенно. Для нас важен каждый ребенок, забота о них – наша прямая обязанность. В настоящее время в регионе предоставляется свыше 100 мер социальной поддержки, большинство из них финансируется из областного бюджета. Их перечень мы постоянно расширяем», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Для получения предметов первой необходимости один из родителей может обратиться с заявлением о предоставлении предметов первой необходимости по месту жительства.

В нашем городе помощь можно получить в

Сафоновском комплексном центре социального обслуживания населения, расположенном по адресу:

ул. Коммунистическая, д. 5а